„Východ i Západ si s námi vytřely...podlahu.“ Další vyhošťování diplomatů RF ze zemí EU asi nebude

Podle diplomatického zdroje není v plánu další vyhošťování ruských diplomatů ze zemí Evropské unie, o které Česko usilovalo v souvislosti s kauzou Vrbětice... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že vztahy mezi Českou republikou a Ruskem se zhoršily poté, co premiér Andrej Babiš (ANO)a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) obvinili Rusko z organizace výbuchu v muničním skladu ve Vrbětících v roce 2014. Následně ČR začala s vyhošťováním ruských diplomatů ze země a poté česká vláda začala prezentovat svou žádost o koordinované vyhoštění dalším unijním spojencům.Nicméně, právě tento postup je nyní Česku vytýkán. Německá kancléřka Angela Merkelová nedávno na neformálním summitu v Portu českému premiéru Andreji Babišovi vyčetla, že Praha před vypovězením pracovníků ruské ambasády nekoordinovala svou akci s unijními spojenci. Věci tak prý špatně načasovala. V souvislosti s tím připomněla podobnou britskou žádost, k níž došlo po otravě bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala v anglickém Salisbury v roce 2018. Celou akci tehdy Londýn totiž se spojenci sladil a diplomaty v té době vyhostily na tři desítky států, včetně většiny unijních zemí.O to víc bylo nyní Německo náhlým jednáním Česka překvapeno. Celé věci nepomohly ani rozporuplné názory předních politických činitelů uvnitř ČR. Zmiňme, že prezident Miloš Zeman zpochybnil, že by zavinění ruskými zpravodajci bylo jedinou vyšetřovací variantou. I z tohoto důvodu tak Berlín svou podporu Prahy raději směřoval na konkrétní pomoc českému velvyslanectví v Moskvě, které bylo zasažno ruskou odvetou.Diplomatický zdroj dále nastínil, že roli v celé věci sehrálo nejen špatné načasování a nedostatečně rychlé přípravy a prezentace požadavků na vyhoštění, ale také kontext. Nicméně, debata o Rusku bude velmi důležitou součástí programu dvoudenního mimořádného summitu, jenž započne večer v Bruselu. Zejména by se hlavní představitelé států EU měli shodnout na vyjádření solidarity vůči zemím dotčeným agresivním jednáním RF. Česká republika ale zřejmě v závěrech summitu doslova zmíněna nebude, jelikož se solidarita netýká jen této země, ale i řady dalších států, jako je Bulharsko či Řecko.Reakce na sociální sítiA jak na tuto skutečnost reagovali lidé? Spousta z nich kritizovala Andreje Babiše za to, jak se k celé věci postavil.Špatná a pozdní koordinace se státy EU tak byla hlavním tématem. „Řekli jste si pozdě! Nehledě na to, že je to Babiš… Je podpora z Německa studená sprcha nebo spíš vztyčený prostředníček,“ zněl další komentář.Jiní se pak ptali, zda Babiš pořádně umí i něco jiného než „čerpání nelegálních dotací, rozdávání koblih a kňourání“.K celé věci se vyslovil také europoslanec Tomáš Zdechovský. Podle něj jde o další selhání české vlády.Pár uživatelů psalo, že se jim nelíbila výmluva německé kancléřky.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Česká republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě.Ministryně financí České republiky Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích by Česká republika mohla žádat odškodné ve výši minimálně jedné miliardy korun.Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin české obvinění označil za lež a nařkl vládu ČR z omezené svrchovanosti. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové obvinění slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.Zmiňme, že dříve v souvislosti s vrbětickou kauzou ruské diplomaty vyhostily Slovensko, Rumunsko a pobaltské země. Ruského diplomata vyhostilo i Bulharsko, a to kvůli obvinění Ruska z odpovědnosti za organizace výbuchů skladů na bulharském území a pokusu o vraždu obchodníka Emiliana Gebreva. Tato obvinění Moskva odmítá.

mcmillan Tak nevím, co ti naši kašpaři očekávali. Úlohu užitečných idiotů splnili na jedničku a dál se s nimi nepočítá. Jak zní přísloví: Iniciativní blb je horší, než třídní nepřítel. 😊 10

K.K. A co si ti pitomci v parlamentu, senátu a tajných službách u Koudelky mysleli. Na tom jsou zřetelně vidět jejich duševní schopnosti. Odporná havěť užírající z našich daní! 5

