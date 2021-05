https://cz.sputniknews.com/20210524/vydrene-vitezstvi-cesti-hokejiste-vyhrali-na-ms-v-rize-nad-beloruskem-32--14606791.html

Vydřené vítězství: Čeští hokejisté vyhráli na MS v Rize nad Běloruskem 3:2

Zápas s Běloruskem na mistrovství světa v Rize skončil pro české hokejisty výhrou 3:2. Výhra však byla vydřená, a je tak zasloužená. Český tým tak sehrál... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

Dnešní zápas dopadl pro Čechy dobře, i když to tak zpočátku nevypadalo. Se soupeřem totiž prohrávali od 26. minuty po brance útočníka New Jersey Jegora Šarangoviče. Ve druhé třetině však stav utkání proměnil Jan Kovář a Filip Zadina. Do prodloužení poslal zápas v 52. minutě Vladislav Jerjomenko. V čase 61:23 rozhodl z úniku útočník Dominik Kubalík.Není žádné tajemství, že zpočátku byli v zápase aktivnější Bělorusové a Hrubec musel krýt střely Princeho, Protase a v páté minutě i nebezpečný pokus Platta. Devatenáctiletého gólmana Kolosova, debutujícího na mistrovství světa, prověřil v 6. minutě střelou z pozice mezi kruhy Kubalík a v polovině úvodní třetiny si poradil běloruský brankář i s pokusy Skleničky, Zadina a Stránského.Hrubce při sílící převaze Pešánova výběru ojediněle testoval Protas. Největší možnost „zabodovat“ měl v první třetině v 16. minutě Sekáč. Ten se ocitl sám před Kolosovem, ale nakonec neuspěl. Poté se ještě dvakrát v rychlém sledu pokusil Smejkal. Na konci první třetiny nabídl českému týmu přesilovku faulem autor jediné branky v nedělním utkání proti Švédsku (1:0) Něstěrov. Nakonec však Zacharovův tým dokázal odolat velkému tlaku před pauzou.Po pauze mohli Bělorusové otevřít skóre. Před odkrytou brankou se ocitl Sergej Kosticyn, ale netrefil dobře puk. Češi se sice ubránili při Šulákově trestu, ale ve 26. minutě už dostali gól. Situace se však změnila, když v polovině utkání po Hronkově ideální přihrávce poslal puk do branky kapitán Kovář. Ve 34. minutě při Kosticynově vyloučení otočil stav opět po Hronkově asistenci střelou z levého kruhu přes obránce Zadina.Také třetí třetina byla zajímavá. Na jejím začátku kryl při Hájkově vyloučení Hrubec Kosticynovu šanci. Platt ještě s bekhendovým zakončením neuspěl, ale v 52. minutě se to povedlo Jerjomenkovi, a to střelou z pravého kruhu k protější tyči. A nakonec – prodloužení. Zpočátku byla patrná hrozba Bělorusů. Nakonec ale měli důvod k úsměvu Češi, když Hanzl vysunul do úniku Kubalíka, který blafákem do bekhendu poslal puk mezi Kolosovými betony do branky.Zmiňme, že svěřenci trenéra Filipa Pešána se konečně dočkali úspěchu po předchozích prohrách 3:4 s Ruskem a 2:5 se Švýcarskem. Čechy pak další zápas čeká ve čtvrtek od 19.15 hod SELČ, a to proti Švédsku.

česká republika

bělorusko

