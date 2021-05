https://cz.sputniknews.com/20210524/vyzivova-poradkyne-vysvetlila-o-cem-svedci-chut-na-sladke-nebo-slane-14587106.html

Výživová poradkyně vysvětlila, o čem svědčí chuť na sladké nebo slané

Výživová poradkyně vysvětlila, o čem svědčí chuť na sladké nebo slané

Někdy lidé pociťují nutkání sníst něco slaného nebo sladkého. V některých případech to může signalizovat onemocnění, řekla odbornice na výživu Irina Berežnaja... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-24T00:16+0200

2021-05-24T00:16+0200

2021-05-24T00:16+0200

zdraví

jídlo

lékař

zdraví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/973/84/9738433_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b0c3be2e13a567767c7ddc152c7fc00.jpg

V případě zvýšené chuti na slané byste měli věnovat pozornost tomu, jak často se objevuje. Pokud pouze občas, není se čeho bát, uvedla lékařka, možná ve vaší stravě prostě není dostatek chloru. Častá chuť na slané jídlo je však varující.„Pokud se taková potřeba objevuje stále, lidé konzumují zvýšené množství soli, přidávají jí stále více, ale jídlo se zdá stále neslané, pak bychom měli hledat vážnou nemoc. Jedná se zpravidla o onemocnění nadledvin,“ vysvětlila výživová poradkyně.Neočekávaná chuť na sladkosti je mnohem častější. Nejčastěji to znamená, že se tělo snaží obnovit energii a cítí potřebu zajistit její rychlý přísun.Odbornice na výživu vysvětlila, jestli je možné stihnout zhubnout do létaJiž dříve ruská odbornice na výživu Alena Barredová uvedla, že expresní diety a mono-diety negativně ovlivňují metabolismus, takže byste se jimi neměli nechat příliš unášet, pokud se snažíte do léta zhubnout. Jestliže chce člověk snížit svou váhu, musí nejprve snížit množství spotřebovaných kalorií.„Pokud jste se přejídali, zvolte menší porce. Věnujte zvláštní pozornost večeři. Je lepší ji přesunout na dřívější hodinu. A abyste snížili příjem sacharidů, přidejte do tohoto večerního jídla více zeleniny a netučných bílkovin. Pak dojde k příznivému úbytku hmotnosti, který bude probíhat správným způsobem a s příznivým účinkem na organismus,“ řekla výživová poradkyně Alena Barredová v rozhovoru pro rádio Sputnik.Podle jejích slov je příliš rychlé hubnutí - více než 500 gramů týdně - pro organismus vždy stresující. Člověk může znovu přibrat na váze. Barredová dodala, že držet dietu je třeba asi měsíc.Nesmíme zapomínat na snídani, oběd ani večeři, přičemž zařazujeme do svého jídelníčku bílkoviny, což nám pomůže nemít stále hlad, řekla odbornice. Barredová dodala, že není třeba se přísně omezovat v jídle.„Pokud nebudete jíst dostatek bílkovin, nebudete mít pocit sytosti a budete mít stále hlad. Pokud máte rádi čokoládu, jezte čokoládu, ale jen malý kousek a dopoledne. Na konci jídla můžete sníst dezert, abyste později ‚neuzobávali‘,“ poradila lékařka.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jídlo, lékař, zdraví