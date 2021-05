https://cz.sputniknews.com/20210524/wsj-tri-virologove-ve-wu-chanu-tezce-onemocneli-jiz-pred-pandemii-covidu-19-14594391.html

WSJ: Tři virologové ve Wu-chanu těžce onemocněli již před pandemií covidu 19

WSJ: Tři virologové ve Wu-chanu těžce onemocněli již před pandemií covidu 19

Tři čínští vědci z virologického ústavu ve Wu-chanu těžce onemocněli krátce před začátkem pandemie, píše The Wall Street Journal s odkazem na americkou... 24.05.2021

První vlna covidu-19 byla zaznamenána právě v tomto městě v prosinci 2019. List píše, že se nejmenovaní vědci obrátili na lékaře kvůli onemocnění již v listopadu téhož roku. Měli přitom podobné symptomy a byli „členy stejného týmu, který se věnoval koronavirům“.Autoři článku tvrdí, že informace rozvědky může „doplnit stále hlasitější výzvy k důkladnějšímu vyšetření možnosti úniku viru covidu-19 z laboratoře.V odpovědi na dotaz WSJ čínské ministerstvo zahraničí obvinilo Washington z pokusů prosadit teorii úniku koronaviru z laboratoře. Ministerstvo zahraničí pochybuje, že USA jsou skutečně znepokojeny zdrojem nákazy covidem-19, má za to, že „se snaží odvést pozornost“.Republikáni z výboru Sněmovny reprezentantů USA pro rozvědku prohlásili, že existují „nepřímé důkazy“ toho, že k epidemii covidu-19 mohlo dojít kvůli úniku z Wu-chanského virologického ústavu. Poslanci poukázali na to, že někteří vědci z tohoto ústavu měli na podzim 2019 symptomy příznačné pro koronavirovou infekci, také prohlásili, že se čínští vojáci podílejí na činnosti této laboratoře.WHO zveřejnila v březnu úplnou verzi zprávy mezinárodního týmu svých expertů o návštěvě Wu-chanu za účelem zjištění původu covidu-19. V této zprávě označili únik koronaviru z laboratoře za „málo pravděpodobný“. Píše se, že koronavirus nového typu zřejmě přešel na lidi z netopýrů přes jiného živočicha.USA a 13 dalších států zveřejnily společné prohlášení, ve kterém vyslovily obavy ohledně závěrů zprávy WHO. Vyzvaly k „průhlednému a nezávislému“ vyšetření původu covidu-19.

čína

