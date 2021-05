https://cz.sputniknews.com/20210525/-vedouci-predstavitele-eu-vyzvali-k-uzavreni-evropskeho-vzdusneho-prostoru-pro-beloruska-letadla-14607026.html

Vedoucí představitelé EU vyzvali k uzavření evropského vzdušného prostoru pro běloruská letadla

Vedoucí představitelé EU vyzvali k uzavření evropského vzdušného prostoru pro běloruská letadla

Vedoucí představitelé Evropské unie nařídili přijmout nezbytná opatření k zákazu letů letadel běloruských leteckých společnosti ve vzdušném prostoru EU a... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-25T00:13+0200

2021-05-25T00:13+0200

2021-05-25T00:13+0200

svět

letecká spolešnost

vzdušný prostor

letectvo

summit

eu

bělorusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/13113751_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_12727adc593b1e28a50447ad6387c277.jpg

Na summitu Evropské unie bylo rozhodnuto o zákazu pro běloruské letecké společnosti využívat letiště EU a létat nad územím Evropské unie. Stejně tak bylo doporučeno, aby se evropští dopravci vzdali letů ve vzdušném prostoru této země. Dané rozhodnutí zatím nevstoupilo v platnost, jelikož je třeba jej ještě odsouhlasit a schválit v Radě EU na ministerské úrovni.Summit rovněž vyzval Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO) k prošetření incidentu s přistáním letadla společnosti Ryanair v Bělorusku a přislíbil okamžité zavedení nových sankcí proti Minsku.Dne 23. května letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, naléhavě přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávám o zaminování, které se ukázaly jako falešné. Na palubě letadla se nacházel Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Protasevič byl při kontrole jeho dokladů zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Může mu hrozit až 15 let odnětí svobody.To vyvolalo kritiku ze strany Západu, a to navzdory skutečnosti, že k nouzovému přistání letadel docházelo i v minulosti. Nejvýraznějším případem bylo vynucené přistání letadla bolívijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly údajné informace o tom, že se na palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl ve Spojených státech obviněn z prozrazení státního tajemství.

1

eu

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

letecká spolešnost, vzdušný prostor, letectvo, summit, eu, bělorusko