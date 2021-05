https://cz.sputniknews.com/20210525/astronomove-objevili-galaxii-ktera-je-dvojcetem-mlecne-drahy-14605816.html

Astronomové objevili galaxii, která je dvojčetem Mléčné dráhy

Astronomové z Austrálie a Německa podrobně prozkoumali galaxii, která je obecně podobná Mléčné dráze, a zjistili, že časné a pozdní generace hvězd jsou v ní umístěny stejným způsobem jako v naší Galaxii.

2021-05-25

Z toho autoři usoudili, že přítomnost dvou generací hvězd je typickým rysem spirálních galaxií, a nikoli jedinečným rysem Mléčné dráhy, jak se dříve předpokládalo. Výsledky výzkumu jsou publikovány v časopise The Astrophysical Journal Letters.Podle současných předpokladů je Mléčná dráha jedinečnou formací, která vznikla během srážky a sloučení několika galaxií. Důkazem toho je podle astronomů přítomnost více starých hvězd s velmi nízkou metalicitou, které vznikly v rané fázi existence vesmíru. Vědci nacházejí takové hvězdy především v galaktickém halo, které přesahuje viditelnou část naší Galaxie, a také v zesílení - takzvaném „tlustém“ disku.Nové údaje z výzkumu zpochybňují tezi o jedinečnosti Mléčné dráhy a naznačují, že různé generace hvězd jsou výsledkem přirozené evoluční cesty, kterou procházejí spirální galaxie.Astronomové a vědci pod vedením Nicholase Scotta a Jesse van de Sandeho z australského Centra excelence ARC pro astrofyziku celé oblohy ve třech rozměrech (ASTRO 3D) společně s kolegy ze Sydneyské univerzity, Macquarieské univerzity v Austrálii a německého Institutu mimozemské fyziky Maxe Plancka poprvé získali detailní obraz galaxie UGC 10738. Má také odlišné „tlusté“ a „tenké“ disky, podobné diskům v Mléčné dráze.„Náš výzkum ukazuje, že to není pravda. Galaxie se strukturou a vlastnostmi Mléčné dráhy lze popsat jako normální a ‚tenké‘ a ‚tlusté‘ disky nevznikly následkem katastrofických zásahů, ale cestou ‚standardního‘ způsobu vzniku a vývoje galaxií. To znamená, že galaxie jako Mléčná dráha jsou pravděpodobně velmi běžné.“Jedinečné příčné uspořádání galaxie UGC 10738 umožnilo vědcům dojít k takovým závěrům - astronomové to mohou vidět prakticky v průřezu, což jim umožňuje vidět, jaký typ hvězd se nachází na každém disku.Pozorování ukázala, že „tlustý“ disk UGC 10738, stejně jako disk Mléčné dráhy, se skládá převážně ze starých hvězd s nízkým poměrem železa k vodíku a heliu a hvězdy na „tenkém“ disku se objevily později a obsahují více kovu, podobně jako Slunce, což je hvězda z „tenkého“ disku, která se skládá z přibližně 1,5 procenta prvků těžších než helium, a hvězdy naší Galaxie z „tlustého“ disku mají takových prvků 3–10krát méně.Galaxie UGC 10738 se nachází 320 milionů světelných let daleko. K jejímu pozorování použili autoři Velmi velký teleskop (Very Large Telescope - VLT) Evropské jižní observatoře (ESO) v Chile a k odhadu poměru kovů ve hvězdách na jeho „tlustých“ a „tenkých“ discích - speciální nástroj, multispektrometr MUSE (multi-unit Spectroscopic explorer).

