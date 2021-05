https://cz.sputniknews.com/20210525/babis-ceska-republika-nestahne-zalobu-vuci-polsku-kvuli-rozsireni-tezby-uhli-v-dole-turow-14609983.html

Babiš: Česká republika nestáhne žalobu vůči Polsku kvůli rozšíření těžby uhlí v dole Turów

Česká republika nemá v úmyslu stáhnout žalobu proti Polsku kvůli rozšíření těžby uhlí v dole Turów (jihozápadní Polsko). Oznámil to v úterý předseda vlády... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

„Žádnou žalobu stahovat nebudeme... Nic takového nebude, to vylučuji,“ prohlásil Babiš v rámci komentáře k pondělnímu prohlášení polského předsedy vlády Mateusze Morawieckého, že Praha souhlasí se stažením tohoto nároku. Polsko může podle Babišových slov nabídnout České republice řešení vzniklé situace, a to včetně výplaty kompenzace. Praha čeká na příslušné návrhy z Varšavy.Agentura PAP dříve s odvoláním na polského premiéra Mateusze Morawieckého uvedla, že Polsko a Česká republika jsou blízko k dosažení dohody o uhelném dole Turów.„Tato dohoda zejména předpokládá víceleté projekty s účastí polské strany ve výši 45 milionů eur - financování těchto projektů polskou stranou,“ řekl Morawiecki. „V důsledku realizace tohoto plánu můžeme říci, že celá záležitost bude uzavřena a elektrárna a důl Turów budou i nadále fungovat bez překážek.“Koncem února podala Česká republika stížnost na Polsko kvůli rozšíření uhelného dolu a obvinila Varšavu z dramatického snížení hladiny podzemních vod v příhraničních oblastech České republiky. Dne 21. května soud EU vyhověl žalobě České republiky a nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo těžbu v dole Turów v Bogatyni (Dolnoslezské vojvodství), dokud nebude podstata problému vyřešena. S dolem Turów je spojeno 4–7 % výroby elektřiny v Polsku. Uzavření dolu by znamenalo propuštění 5000 pracovníků a ztráta pro polskou ekonomiku ve výši 13,5 miliardy zlotých (přibližně 3,75 miliardy dolarů).

