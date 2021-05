https://cz.sputniknews.com/20210525/biden-okomentoval-incident-s-letadlem-ryanair-v-belorusku-14608339.html

Biden okomentoval incident s letadlem Ryanair v Bělorusku

Prezident USA Joe Biden odsoudil incident s letadlem Ryanair a zadržení v Minsku Romana Protaseviče, zakladatele telegramového kanálu Nexta, který byl v... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-25T10:26+0200

2021-05-25T10:26+0200

2021-05-25T10:26+0200

svět

ryanair

joe biden

usa

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/14525246_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_8dd45cbf6d5bb2c9904477121947a847.jpg

„Donucení Běloruskem k přistání komerčního letu Ryanair mezi dvěma členskými státy Evropské unie a také následující zadržení Romana Protaseviče, běloruského novináře, který letěl do zahraničí, je přímým porušením mezinárodních pravidel,“ prohlásil Biden. Jeho slova zveřejnila tisková služba Bílého domu.Biden zdůraznil, že hodnotí tuto událost jako „hanebný útok na jiné politické přesvědčení a na svobodu tisku“ a vyzval k propuštění Protaseviče a „jiných politických vězňů, které nespravedlivě uvěznil Lukašenkův režim“.Prezident USA prohlásil, že se připojuje k četným výzvám k mezinárodnímu vyšetřování tohoto incidentu, vítá zprávy o tom, že EU vyzvala k sankcím a že požádala svůj tým, aby „vypracovala vhodné varianty povolání viníků k odpovědnosti“. Podle Bidenových slov to má být uděláno za úzké spolupráce s EU a s mezinárodními organizacemi.Letadlo společnosti Ryanair, které letělo 23. května z Atén do Vilniusu, přistálo nouzově na letišti v Minsku kvůli zprávě o bombě na palubě. Běloruští ochránci lidských práv oznámili, že tímto letadlem cestoval Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který byl v Bělorusku uznán za extremistický. Při pasové kontrole na minském letišti byl Protasevič zadržen. Bylo s ním zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizování hromadných nepokojů. Protasevičovi hrozí až patnáctileté vězení. Nucená přistání letadel se praktikovala i dříve, nejskandálnějším případem bylo donucení k přistání letadla bolivijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly zvěsti o tom, že se na jeho palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který je v USA obviňován z prozrazení státního tajemství. Snowdena v letadle nenašli, letoun následně pokračoval v letu.

usa

2021

ryanair, joe biden, usa