Bílý dům prozradil témata jednání na setkání Putina a Bidena

Během dnešního dne se objevily zprávy o tom, že k dlouho očekávanému setkání Putina a Bidena nakonec dojde v Ženevě, a to ve středu 16. června. Informovala o tom tisková služba Kremlu.Nyní se objevily i podrobnější informace, například o tom, co bude předmětem jejich jednání.Rovněž poznamenala, že Biden plánuje nastolit také téma Ukrajiny. „Prezident má v plánu zdůraznit americkou podporu svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny,“ vysvětlila. Dalším plánovaným tématem, jak dodala později, je Bělorusko a s ním spojené Bidenovy obavy.Mimo to se jedním z témat stane také kybernetická bezpečnost. Nicméně, dotyčná také zdůraznila, že se v příštích třech týdnech ještě mohou objevit nová témata k diskuzi.Podle všeho tak USA na červnovém setkání v Ženevě očekávají „složitý rozhovor“.Zmiňme také to, že formát rusko-amerického summitu a složení delegací zatím nebylo upřesněno. Za tímto účelem bude dle Psakiové včas vydána tisková zpráva. Dodala však, že Spojené státy nemají žádné podmínky pro organizaci summitu.Na závěr mluvčí řekla, že rozhodnutí USA uspořádat summit s ruským lídrem nepovažuje za projev slabosti amerického prezidenta.

