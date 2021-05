https://cz.sputniknews.com/20210525/cesko-zvazuje-moznost-zakazu-letu-beloruskych-leteckych-spolecnosti-do-republiky-14610627.html

Česko zvažuje možnost zákazu letů běloruských leteckých společností do republiky

Česká republika zvažuje možnost zákazu letů běloruských leteckých společností do republiky. Ráno na brífinku to uvedl předseda vlády Andrej Babiš. 25.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle Babiše je zásadní, aby sankce za akt „státního terorismu“ dopadly na běloruský režim a nikoli na obyvatele.Následně promluvil o tom, že mají být přijaty cílené ekonomické sankce a omezení pro letectví, jako je zákaz přeletu a přistávání běloruských letadel na území EU.Postih pro BěloruskoZmiňme, že text daného usnesení konkrétně předpokládá, že členské země neumožní přelety a přistání běloruských aerolinek Belavia na svém území. Usnesení se také obrací na unijní přepravce, aby se vyhýbali přeletům běloruského vzdušného prostoru.Kromě toho se šéfové států na summitu EU v pondělí večer dohodli na nových sankcích proti Bělorusku. Ty by se měly zaměřit hlavně na osoby odpovědné za vynucené přistání a další činitele. Dotknou se ale také i firem podporujících běloruský režim.Evropská rada tak jednoznačne odsoudila státní terorismus Běloruska a přijala jednomyslné usnesení, které požaduje, aby byl okamžitě propuštěn opoziční novinář Roman Protasevič i jeho partnerka.Incident s letadlem RyanairV neděli 23. května jsme informovali o tom, že letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, naléhavě přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávám o zaminování, které se ukázaly jako falešné. Na palubě letadla se nacházel Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Protasevič byl při kontrole jeho dokladů zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Může mu hrozit až 15 let odnětí svobody.To vyvolalo kritiku ze strany Západu, a to navzdory skutečnosti, že k nouzovému přistání letadel docházelo i v minulosti. Nejvýraznějším případem bylo vynucené přistání letadla bolívijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly údajné informace o tom, že se na palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl ve Spojených státech obviněn z prozrazení státního tajemství.

mcmillan Hlavně nepropást příležitost býti užitečnými idioty. 👍 6

bělorusko

