https://cz.sputniknews.com/20210525/ekonom-uvedl-hlavni-pricinu-volatility-bitcoinu-14586481.html

Ekonom uvedl hlavní příčinu volatility bitcoinu

Ekonom uvedl hlavní příčinu volatility bitcoinu

Prudké růst a pokles ceny bitcoinu závisí na rozdíl od akciového nebo devizového trhu hlavně na halasných zprávách a náladě spekulantů, nesouvisí se základními... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-25T08:28+0200

2021-05-25T08:28+0200

2021-05-25T08:56+0200

svět

bitcoiny

peníze

ekonomika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/729/36/7293695_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_01fd850d9e32e9889fd1ca90aeaed104.jpg

„Dávat do souvislosti chování bitcoinu s akciovým a měnovým trhem není správné, stabilní vzájemné spojení tu neexistuje. Volatilita vlastní kryptoaktivům je jejich zvláštností, protože o jejich ceně rozhoduje především nálada kryptonadšenců, která může být povzbuzena jednotlivými vlivnými osobami,“ řekl ekonom.Expert přiznal, že stejné obavy a události mohou občas ovlivnit různé trhy, jako například pandemie covidu-19, avšak hlavní je, že vzniká jakási emocionální atmosféra, která působí na ceny bitcoinu, který obsadil hlavní místo podle kapitalizace na trhu kryptoměn.Uvedl několik příkladů vlivu na dynamiku bitcoinu. Například rozhodnutí Elona Muska a společnosti Tesla investovat do bitcoinu, a také přání některých klasických finančních institucí poskytnout velké kategorii klientů přístup k operacím s digitálními aktivy povzbudily skok kryptoměny.Pak tentýž Musk prohlásil, že Tesla nehodlá přijímat bitcoiny kvůli neekologičnosti miningu, navíc proti minerům vystoupily čínské úřady, proto začal bitcoin prudce klesat.„Takový pokles cen existoval vždy a zřejmě existovat bude. Podíváme-li se do minulosti, uvidíme, že bitcoin po nárůstu na 20 tisíc dolarů klesl na 3,5 tisíce dolaru. Stejná amplituda je možná také u nynějších bitcoinů prostě proto, že tvorba jejich cen nemá stabilizátory,“ řekl Romančuk.„Zatím neexistuje přímá souvislost mezi částkou peněz investovaných do trhu cenných papírů a do kryptoměn. Když přišly po pandemii do světové ekonomiky nové peníze, projevilo se to samozřejmě také na trhu kryptoaktiv. Jisté faktory mohou tedy tlačit trhy nahoru, ale investoři stěží začnou rychle prodávat S&P kvůli poklesu bitcoinu,“ řekl na závěr odborník.

https://cz.sputniknews.com/20210522/elon-musk-vysvetlil-co-by-mohlo-lidstvu-pomoci-dostat-se-za-hranice-slunecni-soustavy-14570364.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bitcoiny, peníze, ekonomika