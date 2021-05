https://cz.sputniknews.com/20210525/evropsti-lidri-ve-sporu-s-ruskem-vyjadrili-solidaritu-cesku-14607290.html

Evropští lídři ve sporu s Ruskem vyjádřili solidaritu Česku

Bruselský summit se usnesl, že Evropská unie bude i nadále prosazovat dosavadní přístup k Rusku, který je kombinací tlaku na dodržování mezinárodního práva a spolupráce v oblastech společného zájmu. Jak bylo informováno dříve, o společném vyhošťování diplomatů lídři nejednali. O výsledku summitu informuje ČTK.Deset dní po moskevském zařazení Česka na seznam nepřátelských zemí prezidenti a premiéři zemí Evropské unie o vztazích s Ruskem vedli více než dvouhodinovou debatu.O společném vyhošťování Rusů z ambasád evropských zemí politici nemluvili.Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po summitu uvedla, že se Rusko pokouší oslabovat či destabilizovat jak země ve svém sousedství, jako je Ukrajina či Gruzie, tak také členské státy EU.Dodala také, že Evropská unie musí hledat cestu, jak hrozbám z Ruska čelit, zároveň musí mít na paměti, že RF je pro unii „zdrojem obchodu a investic“.Předseda Evropské rady Charles Michel zase uvedl, že debata lídrů EU přinesla představu o tom, jak by Evropská unie mohla lépe „hájit své zájmy a prosazovat své hodnoty“.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Česká republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě, který od 1. června uzavírá restaurační a hotelový provoz. Ministryně financí České republiky Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích by Česká republika mohla žádat odškodné ve výši minimálně jedné miliardy korun.Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin české obvinění označil za lež a nařkl vládu ČR z omezené svrchovanosti. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové obvinění slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.Zmiňme, že dříve v souvislosti s vrbětickou kauzou ruské diplomaty vyhostily Slovensko, Rumunsko a pobaltské země. Ruského diplomata vyhostilo i Bulharsko, a to kvůli obvinění Ruska z odpovědnosti za organizace výbuchů skladů na bulharském území a pokusu o vraždu obchodníka Emiliana Gebreva. Tato obvinění Moskva odmítá.

