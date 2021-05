https://cz.sputniknews.com/20210525/feri-jako-sexualni-predator-zacala-se-objevovat-svedectvi-o-jeho-nevhodnem-chovani-vuci-zenam-14617675.html

Feri jako sexuální predátor? Začala se objevovat svědectví o jeho nevhodném chování vůči ženám

Nadějný mladý politik Dominin Feri (TOP 09) čelí v poslední dny nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky i o možném znásilnění... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

Informace o tom, jak se poslanec za TOP 09 chová k ženám, se vynořovaly a zase mizely. Teď už ale takové informace, pokud jsou pravdivé, mladý politik ale zřejmě neututlá. A zřejmě mu nebude přičteno k dobru ani to, že se v roce 2017 přihlásil ke kampani MeToo, která se věnuje respektu k ženám a osvětě v oblasti sexuálního násilí.Nutno zmínit, že Feri byl z těchto věcí obviněn již dříve, ale veškerá nařčení popřel. Tentokrát se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, jež měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po něktrých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Co zmůže jeden tweet…Rozruch kolem celé kauzy v poslední době vzbudil jeden obyčejný tweet, za kterým stojí profil s názvem ladislava stanislava. Ten totiž rozpoutal obšírnou diskusi. Autorka tweetu pak následně redakci vysvětlila, proč tento status sdílela.Poté pokračovala tím, že „tweetem nemyslela Feriho-politika, ale Feriho, který se dopouští sexuálního násilí na ženách“. Považuje také za důležité, aby se o sexuálním násilí otevřeně mluvilo. A nehraje přitom žádnou roli, zda je sexuální predátor veřejně známý či nikoli.Za zmínku stojí také to, že jisté narážky na nevhodné sexuální chování Feriho zazněly také po odvysílání podcastu Rozpustilý*í. Jeho autorky totiž poznamenaly, že se jim začaly ozývat lidé, kteří se chtěli anonymně svěřit se zkušenostmi právě s Ferim.Svědectví ženZmiňované redakce se snažily dopátrat podrobnějších informací a oslovily několik žen, které údajně z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování či nátlaku. Důležité je však zmínit, že se tyto svědkyně navzájem neznají, nikdy si o svých zkušenostech navzájem neřekly a nemají vazby na žádnou politickou stranu. Redaktoři se s možnými „oběťmi“ osobně sešli a vyslechli je.Ženy byly buď osloveny nebo se ozývaly samy. Rozhodly se promluvit vzhledem ke kauze, která byla rozpoutána na sociálních sítích. Zmiňme, že události a zážitky, o niž vypovídaly, se měly udát mezi lety 2015 a 2020. Podle dívky šlo však o typický styl komunikace Feriho, který vlastně člověka nutí, aby si připadal provinile. Dotyčná pak ještě podotkla, že ji zajímalo, jaký je politik ve skutečnosti, a nakonec ho pozvala na večírek k sobě domů. Na párty bylo několik dalších lidí a Feri dorazil až později. Záhy však všechny překvapil svých chováním.To však nebylo vše. Alkohol na akci zřejmě tekl proudem a zábrany lidí povolovali. Stalo se tedy, že se Petra s Dominikem ocitla na pokoji, kde se dotyčný začal dožadovat se sexu. Ta ho sice opakovaně odmítla, ale nestačilo to.Ten ráno z bytu odešel, jako by se nic nestalo. A v kontaktu se znásilněnou byl jen málokdy.Petra se však potřebovala se svým hrůzným zážitkem svěřit, a tak se obrátila na kamarádku. I tu reportéři Alarmu a Deníku N kvůli ověření svědectí kontaktovali. Petřina kamarádka následně doplnila, že z celé výpovědi cítila velkou bezmoc: „V Česku se většinou obětem moc nevěří a pak, zadruhé, člověk, který to udělal, má moc, sociální kapitál, spoustu followerů a podporovatelů, a ještě je vnímaný jako ‚naděje politiky‘, což pro ni muselo být opravdu frustrující.“Petra však není jediná, kdo má takovou zkušenost. Další dívku měl dle svědectví Feri sexuálně zneužít ještě v době, kdy působil jako radní Teplic. A následně se začaly ozývat i mnohé studentky.I tu politik za TOP 09, s nímž se seznámila pomocí seznamovací aplikace Tinder, nakonec znásilnil. Vše se opět odehrálo na večírku v soukromém bytě v Praze. Vyjádření Dominika FerihoFeri se sice zprvu nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevilo se také na webu TOP 09.Dále mladý politik hovoří o tom, že pro něj není většího pocitu potupy a osobního selhání, než se ohlédnout zpět na situace, kdy se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Dodal také, že toto téma je v české společnosti stále pokládáno za tabu, což by ale prý být nemělo.

