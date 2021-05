https://cz.sputniknews.com/20210525/je-mi-lito-americanu-ctenari-daily-mail-ohodnotili-slova-muska-o-rusku-14607843.html

„Je mi líto Američanů.“ Čtenáři Daily Mail ohodnotili slova Muska o Rusku

„Je mi líto Američanů.“ Čtenáři Daily Mail ohodnotili slova Muska o Rusku

Čtenáři britského deníku Daily Mail ohodnotili slova zakladatele SpaceX a Tesly Elona Muska o možném vybudování závodu v Rusku. 25.05.2021, Sputnik Česká republika

Deník zveřejnil materiál o vystoupení amerického podnikatele Elona Muska na ruském vzdělávacím maratónu, kde uvedl, že jedná o možnosti otevření závodu na výrobu elektromobilů v Rusku.Čtenáři novin nápad Muska ocenili pozitivně.„Spojené státy si necení Muska. Hrstka progresivní lůzrů. Nebudu se divit, jestli se prostě sebere a odjede odtud,“ poznamenal Despicableoldlady.Našli se však i uživatelé, kteří zpochybnili efektivnost obchodování s Muskem.„Tesla nadále krachuje. Proč by s ní mělo Rusko obchodovat?“ ptá se E2WiseWords.„Cokoli, jen aby tento narcistický egoista vydělal ještě více peněz. Dělá ze sebe Howarda Hughese. Podvedl všechny a donutil všechny si myslet, že je velmi chytrý, ve skutečnosti je manipulátor. Prostě najímá vědce a potom si připisuje jejich zásluhy,“ uvedl Joshua_USA17.Cesta za hranici sluneční soustavyZakladatel společnosti SpaceX Elon Musk si myslí, že lidstvo by mělo k letům za hranice Sluneční soustavy využívat antihmotu.Antihmota je látka, která se skládá z antičástic a v přírodě se stabilně netvoří. Vědci zatím v naší Galaxii i za jejími hranicemi antihmotu nenalezli, avšak dokázali syntetizovat jádra antihmoty.Kolaps hmoty představuje v kosmologii pohyblivý proces takzvané Velké komprese. Jde o jeden z možných budoucích scénářů, který čeká vesmír. V souladu s tím se rozpínání vesmíru časem mění na stahování, v důsledku čehož dochází ke kolapsu vesmíru, který vyústí do velkého třesku.

