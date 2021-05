https://cz.sputniknews.com/20210525/lidovci-se-pokusili-prosadit-ve-snemovne-odvolani-lipovske-z-rady-ct-rada-stran-to-zabrzdila-14619271.html

Lidovci se pokusili prosadit ve Sněmovně odvolání Lipovské z Rady ČT. Řada stran to zabrzdila

Předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek spolu se svými kolegy podnikl pokus iniciovat v Poslanecké sněmovně jednání o odvolání členky Rady České... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

Minulý měsíc radní České televize Hana Lipovská obvinila generálního ředitele ČT Petra Dvořáka ze střetu zájmů, a to kvůli vlastnění podílu ve firmě Gopas, která ve své řadě zajišťovala školení pro zaměstnance ČT. Dvořák tato obvinění následně vyvrátil a žádná porušení zákona nezjistila ani dozorčí komise Rady ČT.Tentokrát obvinění ze střetu zájmů padlo na adresu samotné Hany Lipovské. Podle lidoveckého poslance Jana Bartoška totiž Lipovská porušuje zákon tím, že vystupuje jménem politického institutu, ve kterém působí spolu s Janou Bobošíkovou. Jako další bod kritiky vůči Lipovské uváděl Bartošek chování a slovní útoky proti České televize.S tímto názorem se ztotožnila i bývalá místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová, které se mimo jiné nelíbilo to, že Lipovská usiluje o odvolání Petra Dvořáka z funkce generálního ředitele České televize.Návrh na projednání odvolání LipovskéBěhem dnešní schůze Poslanecké sněmovny hlava Poslaneckého klubu KDU-ČSL Ivan Bartošek navrhl, aby dolní komora českého parlamentu projednala otázku odvolání Hany Lipovské z Rady České televize. I když se pro návrh vyslovili téměř všichni přítomní poslanci Pirátů, lidovců, TOP 09, STAN a větší část poslanců za ODS a ČSSD, většina přítomných zákonodárců podnět Bartoška nepodpořila. Návrh byl podpořen jenom ze strany 66 ze 183 přítomných poslanců. Následně Bartošek vyjádřil své zklamání postojem členů hnutí ANO, SPD a KSČM, kteří byli převážně proti anebo se zdrželi hlasování.Dvořák podá trestní oznámení na LipovskouMinulý týden generální ředitel České televize Petr Dvořák informoval o tom, že podává oznámení na radní České televize Hanu Lipovskou kvůli podezření ze spáchání trestného činu.Své rozhodnutí oznámil na středečním zasedání Rady ČT. Podle jeho slov je důvodem to, že ho Lipovská označila za osobu, která představuje hrozbu pro její život.„Cítím nutnost bránit svoji pověst i integritu, jsem přesvědčen, že aktivity radní Hany Lipovské se dostaly na rovinu osobních útoků a za hranici toho, co je možné považovat za slušné,“ řekl Dvořák. Informace, které o něm Lipovská šíří, generální ředitel považuje za „nepravdivé“ a „mystifikační“.

