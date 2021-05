https://cz.sputniknews.com/20210525/macron-prohlasil-ze-sankce-proti-rusku-jiz-nejsou-ucinne-merkelova-vyzyva-k-dialogu-s-ruskem-14618617.html

Macron prohlásil, že sankce proti Rusku již nejsou účinné. Merkelová vyzývá k dialogu s Ruskem

Evropští lídři na dnešní tiskové konferenci věnované výsledkům bruselského summitu uvedli, že by současná strategie EU vůči Rusku měla být přezkoumána... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

„Co se týče Ruska, politika progresivních sankcí ve vztahu ke „zmrazeným“ situacím uplatněná vůči němu, již není účinná,“ uvedl Macron na tiskové konferenci po summitu lídrů EU v Bruselu.Poznamenal také, že sankční politika vyčerpala svůj potenciál. Dodal, že k červencovému summitu EU by měla být předložena zpráva o vztazích s RF.„Musíme předefinovat rámce našich vztahů. Musíme určit střednědobou a dlouhodobou strategii s přihlédnutím k tomu, že bezpečnost v Evropě může být zaručena jen prostřednictvím náročného dialogu s Ruskem. A také s ohledem na relativní účinnost opatření, která jsme v posledních letech dokázali přijmout,“ dodal Macron.Prohlášení MerkelovéKancléřka SRN Angela Merkelová uvedla, že během pondělní diskuse na summitu EU vyzvala k dialogu s Ruskem.„Lze mít různé názory, ale přece je důležité začít spolu mluvit a setkávat se. Já tak činím s ruským prezidentem. Včera jsem na diskusi o Rusku (v rámci summitu EU) také vyzvala k tomu, aby tak činila EU jako celek. Protože můžeme naše evropské zájmy v rozhovoru s ruským prezidentem představit lépe, než to udělá americký prezident,“ řekla Merkelová novinářům na tiskové konferenci po ukončení summitu.Dodala, že „by byla velmi ráda, kdyby se taková schůzka (mezi prezidenty USA a Ruska) uskutečnila“.Kancléřka se také vyjádřila na téma dostavby plynovodu Nord Stream 2. „Už dávno nejsme v jednostranné energetické závislosti na Rusku, ale energetické vztahy s Ruskem jsou silné,“ dodala.Merkelová o možnosti nových sankcí proti Bělorusku Kancléřka SRN Angela Merkelová na tiskové konferenci po summitu EU také uvedla, že Evropská unie dává Minsku politický signál tím, že nastoluje otázku o rozšíření sankčních seznamů.„Je to odpověď na bezprecedentní činy… K propuštění zadržených zatím nedošlo, ale samozřejmě by bylo dobré, kdyby se opravdu uskutečnilo, pak bychom mohli probrat další kroky… Jinak jsou činy Běloruska bezprecedentní a nyní musí být zahájeno vyšetřování. Je velmi důležité, eby byli oba zadržení propuštěni,“ dodala Merkelová.

