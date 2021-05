https://cz.sputniknews.com/20210525/meli-jsme-premyslet-driv-v-usa-nasli-cim-odpovedet-rusku-14614045.html

„Měli jsme přemýšlet dřív“. V USA našli, čím odpovědět Rusku

Daleký dostřel, velmi vysoká rychlost střelby, maximální přesnost – v Pentagonu promluvili o plánech na vytvoření nových dělostřeleckých jednotek. Budou... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

Washingtonští stratégové otevřeně přiznávají, že nyní jsou možnosti armádního dělostřelectva zjevně nedostatečné k účinné konfrontaci s Ruskem a Čínou. Chystají se to napravit v nejbližších letech.„Argumenty“ s dlouhým dosahemZ nedostatku moderních zbraní dlouhého dosahu v pozemních silách již dlouho bolí americké velení hlava. V posledních desetiletích tomu Pentagon nevěnoval dostatečnou pozornost. Houfnice a MLRS byly pro boj proti terorismu a v místních ozbrojených konfliktech dostačující.V podstatě hlavňové i raketové dělostřelectvo a operačně-taktické raketové systémy zůstaly ve Spojených státech na úrovni konce studené války. A poté, co se Washington definitivně vydal na cestu soupeření s Ruskem a Čínou, začala být tomuto problému věnována pozornost.V prosinci 2017 zveřejnilo vlivné americké výzkumné středisko RAND, které radí Pentagonu od poloviny minulého století, zprávu o ruských ozbrojených silách. Podle názoru analytiků se Rusko v případě války pokusí způsobit nepřátelským pozemním silám maximální škody, aniž by s nimi navázalo přímý palebný kontakt.„Rusové maximálně využijí své dělostřelectvo,“ upozornili v centru RAND. „V tom mají náskok před západními armádami. Například v americké brigádě pozemních sil je pouze jeden dělostřelecký prapor. Ruské jednotky a útvary mají mnohem více jednotek palebné podpory. Motorizované střelecké brigádě se třemi motorizovanými střeleckými a jedním tankovým praporem jsou často přidělovány jako posila dva prapory samohybného a jeden prapor raketového dělostřelectva. V boji jeden na jednoho bude americká brigáda čelit protivníkovi s mnohem větším počtem děl a MLRS, schopných používat širokou škálu munice a zasáhnout na velkou vzdálenost.“Dělostřelectvo pro diviziAby tento nedostatek odstranil, Pentagon plánuje značně reformovat organizační a personální strukturu pozemních sil na všech úrovních, od brigády a výše. V obrněných divizích budou vytvořeny zejména prapory perspektivních samohybných houfnic M1299 ERCA (Extended Range Canon Artillery - hlavňové dělostřelectvo s dlouhým dosahem). Tento systém byl vyvinut rychle: Pentagon podepsal smlouvu s BAE Systems v červenci 2019 a již v březnu příštího roku samohybné dělo ráže 155 mm úspěšně střílelo na cíle na polygonu.Je postaveno na podvozku hlavního samohybného děla americké armády M109, ale má delší hlaveň (ráže 58 oproti 39) a je schopno zasáhnout cíle aktivním raketovým projektilem na vzdálenost až 65 kilometrů (téměř dvakrát tolik ve srovnání s jeho předchůdcem). Očekává se, že tyto houfnice budou zařazeny do výzbroje do roku 2023. Je zajímavé, že Američané nespěchají s vyřazováním veteránů studené války - samohybných děl M109. Tato technika zůstane v obrněných brigádách a bude sloužit až do roku 2030.Americké divizní velitelství dělostřelectva (DIVARTY) nyní nemá vlastní houfnice ani MLRS. V případě potřeby si je půjčují od armádních sborů nebo brigád. Podle názoru analytiků Pentagonu jeho vlastní dělostřelectvo dlouhého dosahu umožní divizním velitelům efektivněji plánovat a provádět vojenské operace ve větším měřítku než protipartyzánské a protiteroristické akce v zemích třetího světa.Perspektivní raketyVelení armádního sboru si ponechá moderní raketové systémy HIMARS se salvovým odpalovacím zařízením, ale obdrží novou munici. Jejich současné řízené střely GMLRS mají dosah pouze 70 kilometrů, perspektivní ER GMLRS, které se zatím testují, dosáhnou 140 km. Armádní sbory postupně opustí operačně-taktické střely ATACMS s doletem asi 270 kilometrů. Nahradí je raketové útočné systémy Precision Strike (PrSM – vysoce přesná střela).V květnu proběhly testy tohoto komplexu na polygonu White Sands v Novém Mexiku. Podle informací koncernu Lockheed Martin zasáhla raketa cíl ve vzdálenosti 400 kilometrů a překonala tak svůj vlastní loňský rekord (240 kilometrů). To však Američanům nestačí a chtějí alespoň ztrojnásobit dosah této zbraně. Pentagon vkládá do projektu PrSM velké naděje. Zejména brigádní generál John Rafferty poněkud vychloubačně tvrdil, že tento OTRK se stane „zabijákem“ ruských systémů protivzdušné obrany S-400 Triumf a čínských válečných lodí v Tichém oceánu.Vyšší velitelství bude mít také vlastní dělostřelectvo. Velení scény vojenských akcí (Theater Command) tak budou přímo podřízeny multidoménní operativní skupiny (Multi-Domain Task Force, MDTF) - jednotky odpovědné za shromažďování informací o nepříteli, odhalení a zasažení detekovaných cílů pomocí vysoce přesných zbraní.Složení a výzbroj těchto skupin se mění v závislosti na bojové misi, ale je známo, že každá bude obsahovat dvě baterie raketových systémů dlouhého dosahu. První - s pozemní verzí námořních nadzvukových SM-6, a také podzvukových Tomahawků s dosahem přes 1,7 tisíce kilometrů. Druhá bude vyzbrojena perspektivní hypersonickou zbraní dlouhého dosahu (LRHW - Long-Range Hypersonic Weapon). Odborníci jsou přesvědčeni, že její dosah bude více než dva tisíce kilometrů.Sázka na armáduPodle představ Pentagonu budou houfnice M109 a M1299, stejně jako HIMARS MLRS s granáty ER GMLRS, využívány nejmasivněji v nadcházejících válkách. Logika je jasná: munice pro tuto techniku bude zjevně levnější než u složitějších systémů s dlouhým dosahem. Na druhou stranu systémy PrSM a úderné prostředky vícedoménových operativních skupin budou hrát klíčovou roli při cíleném ničení vojenské infrastruktury a důležitých cílů hluboko v obranných formacích nepřítele.Posílení dělostřelectva pozemních sil ze strany Pentagonu znamená, že Washington se v hypotetickém ozbrojeném konfliktu s Ruskem a Čínou nebude moci spolehnout na své hlavní trumfy - letectví a námořnictvo. Oba protivníci mají propracované moderní systémy protivzdušné obrany a protilodní střely, aby uspořádali americkým letadlům a lodím „vřelé přivítání“. To znamená, že hlavní roli ve válce budoucnosti budou mít pozemní síly a pozemní zbraně dlouhého dosahu, které jsou schopné prolomit obranu z bezpečné vzdálenosti.Avšak i poslední úspěchy Američanů v perspektivním dělostřelectvu zaostávají za schopnostmi Moskvy a Pekingu. Dosah ruského OTRK Iskander, který je již v provozu, je o sto kilometrů vyšší než výsledek komplexu PrSM. A nejnovější houfnice Koalicija-SV má mnohem větší dosah než americká M1299 a má mnohem vyšší rychlost střelby. Pokud jde o hypersonické zbraně, Američané dosud nemají ani jeden sériový produkt a ruská armáda přijala do své výzbroje hned několik modelů.

➗❌➖➕ Rusko má nejlepší armádu na světě a Rusko dosud i dosud nikdo nepokořil. Ruská armáda má nejlepší výzbroj a obranu a už nikomu nedovolí ani pokusy Rusku nějak nepřátelsky škodit. Každý nepřátelský útok na Rusko bude pro útočníka končit naprostým zničením. 🇷🇺👍👍👍👍 24

Simo Häyhä Americká armáda má nejhorší armádu na světě. Viděl jsem i dokumentární filmy, jak američani už porazili cizí UFOuny z Marsu abylo to i velmi legrační.. (Mars Attacs, Independence Day). 🇺🇸🇮🇱👍🚀👽 20

