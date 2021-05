https://cz.sputniknews.com/20210525/merkelova-zadne-dukazy-o-zapojeni-ruska-do-incidentu-v-minsku-neexistuji-14618439.html

Merkelová: Žádné důkazy o zapojení Ruska do incidentu v Minsku neexistují

Žádné potvrzené informace o zapojení Ruské federace do incidentu s letadlem v Minsku neexistují, proto summit Evropské rady tyto okolnosti nijak nehodnotil... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

Dnes jsme informovali o tom, že britský ministr zahraničí Dominic Raab ve svém projevu v parlamentu prohlásil, že Londýn prozkoumá návrh na zavedení omezovacích opatření proti plynovodům Nord Stream 2 a Jamal – Evropa po incidentu s letadlem. Raab prohlásil, že jsou nutné konzultace s partnery, a vyjádřil pochyby o tom, že by mohlo k incidentu dojít „bez alespoň mlčenlivého souhlasu Moskvy“. V Kremlu však označili obvinění RF z podílu na incidentu s letem Ryanair za neadekvátní. A následně se vyslovila i Angela Merkelová.Incident s letadlem RyanairVčera, v neděli 23. května, jsme informovali o tom, že letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, naléhavě přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávám o zaminování, které se ukázaly jako falešné. Na palubě letadla se nacházel Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Protasevič byl při kontrole jeho dokladů zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Může mu hrozit až 15 let odnětí svobody.To vyvolalo kritiku ze strany Západu, a to navzdory skutečnosti, že k nouzovému přistání letadel docházelo i v minulosti. Nejvýraznějším případem bylo vynucené přistání letadla bolívijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly údajné informace o tom, že se na palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl ve Spojených státech obviněn z prozrazení státního tajemství.Uveďme, že v souvislosti s tímto incidentem země EU zakázaly běloruským leteckým společnostem létat nad jejich územím a zvažují možnost zavedení dalších sankcí proti Minsku.Za zmínku stojí i to, že Bělorusko uvedlo, že byla na e-mail minského národního letiště zaslána písemná zpráva, kde se píše o nastražené bombě v letadle. Sám velitel posádky se tak rozhodl přistát v Minsku, proto nemůže být řeč o jakémkoli nátlaku. Bělorusko je navíc připraveno poskytnout záznamy dispečerů, aby prokázalo, že hovoří pravdu. Jak však uvádí běloruské ministerstvo zahraničí, zatím žádná z evropských zemí neprojevila zájem o to se s těmito záznamy obeznámit.

