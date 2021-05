https://cz.sputniknews.com/20210525/ministr-zahranici-usa-promluvil-o-znepokojeni-kvuli-projektu-plynovodu-nord-stream-2-14608046.html

Ministr zahraničí USA promluvil o znepokojení kvůli projektu plynovodu Nord Stream 2

Ministr zahraničí USA Anthony Blinken a německý ministr zahraničí Heiko Maas projednali plynovod Nord Stream 2, oznámilo Ministerstvo zahraničí USA. 25.05.2021, Sputnik Česká republika

„Ministři zahraničí Blinken a Maas projednali koordinaci dalších kroků v rámci reakce na události v Bělorusku a společných úsilí při poskytování pomoci v Gáze a také význam oživení NATO,“ uvádí se ve zprávě.Podotýká se, že Blinken Maasovi řekl o znepokojení Washingtonu projektem plynovodu Nord Stream 2.Ministr zahraničí Velké Británie Dominic Raab včera na zasedání dolní sněmovny parlamentu oznámil, že Londýn zkoumá možnost zavedení sankcí proti plynovodu Nord Stream 2 kvůli incidentu s nouzovým přistáním letu Ryanair na letišti v Minsku. Toto prohlášení učinil, když odpovídal předsedovi mezinárodního výboru Thomasu Tugendhatovi, který svolal zasedání kvůli projednání situace s letadlem.Co s tím má společného potrubí, které vede po dně Baltského moře od pobřeží Ruska do Německa, Tugendhat neupřesnil. Ministr zahraničí ze své strany podotkl, že je důležité koordinovat všechna rozhodnutí se spojenci.„(Tugendhat) poznamenal, že dalším opatřením je Nord Stream. Rozhodneme o tom a poradíme se s našimi partnery, a pak se podíváme, jaké další kroky budou podniknuty,“ řekl Raab.Letadlo dceřiné letecké společnosti irské Ryanair, které letělo z Atén do Vilniusu 23. května, přistálo nouzově v Minsku kvůli zprávě o bombě na palubě. Telegram kanál Pool Pervogo, blízký tiskové službě běloruského prezidenta, oznámil, že o přijetí letadla žádaly jak Atény, tak i Vilnius, a že velitel letadla se rozhodl letět do Minsku. Tímto letadlem letěl Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který byl v Bělorusku uznán za extremistický. Při kontrole dokladů byl novinář zadržen. Bylo s ním zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizování hromadných nepokojů. Protasevičovi hrozí až patnáctileté vězení.Nucená přistání letadel se praktikovala i dříve, nejskandálnějším případem bylo donucení k přistání letadla bolivijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly zvěsti o tom, že se na jeho palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který je v USA obviňován z prozrazení státního tajemství.

Zlobor Moskvicko Ostrov co nemá nič spoločné z Európou ani z plynom chce zaviesť sankcie. Keby nám ponúkli doživotne plyn a ropu zadarmo to by bol argument. Inak chcú len ublížiť Rusku a únii. 5

