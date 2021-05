https://cz.sputniknews.com/20210525/ministr-zdravotnictvi-arenberger-rezignuje-prohlasil-babis-14608226.html

Ministr zdravotnictví Arenberger rezignuje, prohlásil Babiš. Vrací se Vojtěch

Premiér Andrej Babiš dnes oznámil, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger v úterý rezignuje. 25.05.2021, Sputnik Česká republika

„Mluvil jsem s ním včera a dneska ráno mi potvrdil svou rezignaci,“ řekl Babiš na brífinku po summitu EU. Premiér vysvětlil, že Arenberger učinil toto rozhodnutí kvůli rodině.„Celá rodina je pod tlakem. To je ten hlavní důvod. Dodal všechny papíry, asi mu někdo špatně poradil. Podcenil, že na úrovni ministra jsou přísnější přiznání,“ řekl Babiš s tím, že do čela ministerstva by měl znovu nastoupit Adam Vojtěch. Ten v čele resortu skončil loni v září.

