„Ministři se točí jako na orloji.“ Na sociálních sítích se vysmáli návratu Adama Vojtěcha. Foto

„Letní ministr“, „Adam Vojtěch Revival“ a podobné vtipy se začaly objevovat na sociálních sítích po zprávě o rezignaci ministra zdravotnictví Petra Arenbergera... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

I když se poslanec za ANO Adam Vojtěch ke svému návratu na ministerstvo zdravotnictví zatím nevyjádřil a nenaznačil, jestli ministerskou nabídku přijme či nikoli, lavina meme obrázků a dalších vtípků na Twitteru i Facebooku už byla k nezastavení. Politici i běžní občané ironizovali nad častou výměnou ministrů a opakováním kandidátů.Mnozí si vzpomněli na hudební minulost potenciálního ministra a zobrazovali paralely s písněmi a pěveckými soutěžemi.Někteří poznamenali, že se změna ministrů zdravotnictví shodovala se změnou ročních období, což znamená, že Adam Vojtech je „letním“ ministrem. Připomeňme, že od září roku 2020 se ve funkci vystřídal Roman Prymula, Jan Blatný a Petr Arenberger.Místo rotační výuky máme rotační ministry, zní sociálními sítěmi.Nechyběly ani asociace s Pražským orlojem.Poslanec ODS Bohuslav Svoboda zase promluvil o recyklaci ministrů.Podobně se k návratu Vojtěcha staví i poslanec ODS Jan Skopeček. Grafik a tvůrce různých zábavných koláží přezdívkou TMBK na svých účtech na Twitteru i Instagramu opakoval svou koláž se smrtkou, kterou již zveřejňoval v době změn předchozích ministrů.Z častých výměn ministrů zdravotnictví si dělá legraci i Slovensko. Uživatelé sociálních sítí si dále utahují z toho, že do funkce za několik měsíců nastoupí opět Roman Prymula. Lidé si tropí žerty také z Vojtěchova plánovaného velvyslaneckého postu ve Finsku.Zmiňme, že v létě, kdy se střídají velvyslanci na zahraničních zastupitelských úřadech, měl Adam Vojtěch zamířit do Finska. Podle informace serveru Seznam zprávy premiér Babiš s tímto zařazením pro Vojtěcha dál počítá, avšak až příští rok. Jenže po volbách v říjnu už tu může rozhodovat jiná vláda.„Dozvíte se to včas,“ reagoval Vojtěch na dotaz ČTK po jednání sněmovního zdravotnického výboru, zda ministerskou nabídku přijme. Poslanec dodal, že nemá dohodnutou žádnou schůzku, která by se případného nástupu týkala.Návrat Adama VojtěchaČeský právník, zpěvák a politik Adam Vojtěch opustil funkci ministra zdravotnictví 21. září 2020, v čele resortu tak působil téměř tři roky. Nahradil ho epidemiolog Roman Prymula, který také skončil ve své funkci, a to již po uplynutí jednoho měsíce od nastoupení kvůli skandálu s návštěvou restaurace v době pandemie a striktních vládních omezení. Později se této funkce ujal lékař a vysokoškolský pedagog Jan Blatný, který odstoupil z úřadu v dubnu letošního roku. Blatného vystřídal ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger, který se brzy ocitl pod palbou kritiky kvůli kontroverzím kolem svého majetkového oznámení.

