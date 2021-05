https://cz.sputniknews.com/20210525/neprijde-mi-to-uplne-vhodne-ewa-farna-schytala-kritiku-kvuli-pripravovane-pisni-a-klipu-14604612.html

„Nepřijde mi to úplně vhodné.“ Ewa Farna schytala kritiku kvůli připravované písni a klipu

„Nepřijde mi to úplně vhodné.“ Ewa Farna schytala kritiku kvůli připravované písni a klipu

Nedávno jsme informovali o tom, že Ewa Farna chystá nový projekt a píseň Tělo, které jsou zaměřeny na pozitivní vnímání sebe samých a svého těla. Zpěvačka... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-25T07:57+0200

2021-05-25T07:57+0200

2021-05-25T08:56+0200

celebrity

ewa farna

zpěvačka

fanoušci

píseň

instagram

kritika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1023/66/10236663_0:161:2561:1601_1920x0_80_0_0_40d2c3b2f31142a8bfc946c42c3c89da.jpg

Farna nedávno oznámila premiéru nového singlu Cialo nebo Tělo, který bude součástí jejího nového alba. V krátkém videu také hovořila o negativních komentářích spojených s její postavou.Okamžitě se jí dostalo dojemných reakcí a pozitivních vzkazů. Její úmysl totiž mnohé nadchl. Za milá slova nyní Ewa všem poděkovala v novém příspěvku.Nicméně, tentokrát nebyly všechny reakce na její projekt tak pozitivní, jako dříve. Někteří jí vzkazovali, že není vhodné, aby se srovnávala s lidmi, kteří měli těžší osud.Ewa na její komentář záhy reagovala, a to následovně: „Jde o ukázání spektra. Různé, ať už hezké nebo nehezké věci na nás nechávají stopy. I když holka prožije těhotenství, jako Boží dar a porodí dítě, stejně může mít šrámy na duši i na těle, se kterými se těžko srovnává. Ale chápu Váš pohled.“Nutno však zmínit, že se zpěvačky zastalo spousta jejích příznivců. Ti psali, že to vůbec není o nějakém srovnávání se.A poté se s pozitivními ohlasy začali přidávat i další. Fanoušci uváděli, že takové projekty, jaké Ewa dělá, obdivují.Velká část uživatelů pak podotýkala, že je zpěvačka opravdu nádherná. „Jsi tak krásná žena,“ zaznělo.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se roku 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Mezi její známé písně patří Měls mě vůbec rád, Boží mlejny melou, Maska, Na ostří nože či Všechno nebo nic.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ewa farna, zpěvačka, fanoušci, píseň, instagram, kritika