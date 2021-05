Neurolog uvedl neobvyklou předzvěst infarktu

„Problém je v tom, že když vzniká arytmie, zvyšuje se riziko vzniku trombu v srdci. Tento trombus se může utrhnout a úplně ucpat jakoukoli cévu. Může to být věnčitá tepna, která vyživuje srdce, a bude to infarkt; mozková tepna a dojde k mozkové mrtvici; může to být ledvinná tepna a dojde k infarktu ledviny – stává se to sice málokdy, ale stává se; může to být horní okružní tepna a dojde k trombóze střeva,“ vysvětlil Napalkov.