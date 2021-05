https://cz.sputniknews.com/20210525/oznameni-vojtecha-jako-nastupce-arenbergera-me-prekvapilo-ma-to-ale-jednu-vyhodu-rika-hamacek-14613707.html

Oznámení Vojtěcha jako nástupce Arenbergera mě překvapilo. Má to ale jednu výhodu, říká Hamáček

Oznámení Vojtěcha jako nástupce Arenbergera mě překvapilo. Má to ale jednu výhodu, říká Hamáček

První vicepremiér Jan Hamáček se přiznal, že kandidatura Adama Vojtěcha na post ministra zdravotnictví pro něj byla překvapením. Rezignace Petra Arenbergera se... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-25T16:00+0200

2021-05-25T16:00+0200

2021-05-25T16:00+0200

česko

petr arenberger

odborníci

jmenování

adam vojtěch

politici

rezignace

jan hamáček

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/13474826_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5fca06429f6a6474fdc4d942a2acbf87.jpg

Rezignace Petra Arenbergera v důsledku kontroverzí spojených s jeho majetkovým přiznáním doprovázených mediálním nátlakem je logická, myslí si předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle slov českého politika brzká výměna v čele resortu byla očekávatelná, informace o tom, že se do čela zdravotnického resortu může vrátit jeho někdejší šéf Adam Vojtěch, ho však docela překvapila.Jan Hamáček a Adam Vojtěch přitom mají odlišné názory na řadu témat, netají to ani samotný vicepremiér, který však dodává, že v případě jmenování Vojtěcha ministrem zdravotnictví budou muset hledat cestu ke spolupráci.Konec éry odborníkůJedním z hlavních úkolů na postu ministra zdravotnictví pro Vojtěcha bude motivace mladých lidí k tomu, aby se nechali naočkovat, tvrdí Hamáček. Důležitým bude i proces rozvolnění, které musí proběhnout beze spěchu. „Dnes je situace lepší, ale není vyhráno. Je potřeba rozvolňovat velmi opatrně, to se v loňském létě úplně nepovedlo,” dodal politik.Podle Hamáčka možné jmenování Vojtěcha bude znamenat ukončení praxe, kdy v čele resortu stanuli převážně odborníci. Jak zdůraznil šéf sociálních demokratů, jeho strana již dlouhou dobu podporuje jmenování politiků do vládních funkcí.Rezignace ArenbergeraPremiér Andrej Babiš dnes oznámil, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger rezignuje.Premiér vysvětlil, že Arenberger učinil toto rozhodnutí kvůli rodině.„Celá rodina je pod tlakem. To je ten hlavní důvod. Dodal všechny papíry, asi mu někdo špatně poradil. Podcenil, že na úrovni ministra jsou přísnější přiznání,“ řekl Babiš s tím, že do čela ministerstva by měl znovu nastoupit Adam Vojtěch. Ten v čele resortu skončil loni v září.

https://cz.sputniknews.com/20210525/v-praze-probiha-briefing-ministra-zdravotnictvi-petra-arenbergera-po-oznameni-demise-14609143.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petr arenberger, odborníci, jmenování, adam vojtěch, politici, rezignace, jan hamáček