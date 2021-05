Partnerka Karla Janečka zveřejnila intimní snímky z porodu. Na odhalené soukromí reagovala i Havlová

https://cz.sputniknews.com/20210525/partnerka-karla-janecka-zverejnila-intimni-snimky-z-porodu-na-odhalene-soukromi-reagovala-i-havlova-14612645.html

Český matematik, pedagog, mecenáš a bojovník proti korupci Karel Janeček nedávno oznámil, že mu jeho partnerka Lilia Khousnoutdinova porodila syna Karla... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve Janeček prozradil, že miminko sice nebylo plánované, ale ani to nijak neovlivnilo skutečnost, že se pár na nový přírůstek do rodiny těšil. Khousnoutdinová navíc patří i příznivkyním domácích porodů, a tak se již podruhé rozhodlaproporod v domácím prostředí. S narozením syna jí pomáhala porodní asistentka.Pár dní po porodu, kdy pár tuto šťastnou novinku oznámil, se Khousnoutdinova nechala slyšet, že „porodila mezi vanou a dveřma“ a dodala, že se cítila den po porodu báječně a nic ji nebolelo.Nyní však dala svým fanouškům možnost nahlédnout do svého soukromí a podělila se o velmi intimní snímky, na kterých je zdokumentováno, jak celý porod probíhal. V příspěvku na Instagramu se navíc maminka věnuje i popisu porodních poloh a různých pomůcek. Jako další skvělé pomůcky zmiňuje také houpačku, lano, šátek či cokoli pevného, čeho se žena může chytit ve chvíli, kdy cítí silné stahy, nebo se o to může zavěsit.Následně fanouškům nastínila, jak by taková úleva ve vaně měla vypadat. Je totiž důležité, aby vana byla dostatečně velká: „Tak, aby byla pohodlná například i v poloze na boku. Co se týká hloubky vody, doporučuje se 75 centimetrů, aby žena stojící na čtyřech byla celá pod vodou a bylo jí teplo. Pokud není možné vanu takto uzpůsobit, s velkou mírou pohodlí lze porodit i ve vaně obyčejné. Ať tak či onak, během porodu, obzvlášť v jeho pozdějších fázích, může teplá voda poskytnout velkou úlevu.“V neposlední řadě se Janečkova žena zaměřila na finální fázi porodu, kdy má často žena touhu vystoupit z vody ven.K textu se pojí také několik velmi osobních fotografií, na kterých je vidět, jak Khousnoutdinova prožívá zrození nového života.Reakce na sociální sítiA jaké byly reakce uživatelů? Spousta žen na tuto otevřenou zpověď reagovala velmi kladně.Ozývaly se také ženy, které teprve příchod potomka na svět čeká. „Lili, děkuji za skvělý příspěvek - za 3 měsíce mám termín a musím přiznat, že mám z porodu značný respekt. Každý takový post určitě teď pomůže,“ svěřovaly se.Spoustě rodičkám se pak líbil její přístup k porodu. „Kéžby u nás existovaly porodnice nebo porodní domy, kde by se žena mohla takto cítit. Mám strach rodit doma. První porod byl krásný v rámci možností, ale teď pár týdnu před druhým mám strach a obavy. A zjistila jsem, že pouze z místa kde budu rodit. Ze sebe ne, vím že já vše zvládnu. Je mi to tak líto, ta bezmoc,“ napsala jedna fanynka.Tuto zkušenost okomentovala také bývalá první dáma a herečka Dagmar Havlová. Ta na chvíli zalitovala, že není mladší.Karel JanečekZmiňme, že miliardář Karel Janeček je již zasloužilým otcem, jelikož malý Karel Geroge je již jeho pátým potomkem. Jeho osobní život je tak docela pestrý. Jeho první manželka se jmenovala Michaela a má s ní dvě dcery Viktorii a Amálii. Druhá se jmenovala Mariem, s níž má syna Yanise.Jeho současnou partnerkou je Lilia Khousnoutdinova, se kterou v létě 2017 uzavřel buddhistický sňatek. V květnu 2018 mu porodila dceru Isabelu a v roce 2021 syna Karla. Khousnoutdinova je rozvedená a z dřívějšího manželství má ještě syna Lea. Janeček je známý také jako milovník polyamorie a proslavil se i svými netypickými vztahy, stejně jako láskou k více ženám současně.

