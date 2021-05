https://cz.sputniknews.com/20210525/predsedkyne-evropske-komise-pripomenula-dulezitost-ruska-pro-evropskou-unii-14607560.html

Předsedkyně Evropské komise připomenula důležitost Ruska pro Evropskou unii

Předsedkyně Evropské komise připomenula důležitost Ruska pro Evropskou unii

Rusko nehledě na „destabilizující činnost" vůči Evropské unii zůstává nejbližším a největším sousedem EU, zdrojem obchodu a investic, také je důležitým hráčem... 25.05.2021

2021-05-25T09:26+0200

svět

evropská unie (eu)

evropská rada

česká republika

ursula von der leyenová

evropská komise

brusel

rusko

Předsedkyně von der Leyenová dodala, že právě proto bylo vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepu Borrelovi a předsedkyni Evropské komise nařízeno připravit zprávu o vztazích EU s Ruskem, příští summit proběhne v červnu. „Na základě této zprávy zanalyzujeme naše vztahy s Ruskem na příští Evropské radě,“ uzavřela von der Leyenová.Summit v BruseluPrezidenti a premiéři zemí Evropské unie v noci na summitu v Bruselu vyjádřili solidaritu Česku v kauze Vrbětice a diplomatickém sporu s Ruskem. V usnesení byla také podpořena česká reakce.Bruselský summit se usnesl, že Evropská unie bude i nadále prosazovat dosavadní přístup k Rusku, který je kombinací tlaku na dodržování mezinárodního práva a spolupráce v oblastech společného zájmu. Jak bylo informováno dříve, o společném vyhošťování diplomatů lídři nejednali.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci informovali, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.Následně Česká republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě, který od 1. června uzavírá restaurační a hotelový provoz. Ministryně financí České republiky Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích by Česká republika mohla žádat odškodné ve výši minimálně jedné miliardy korun.Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin české obvinění označil za lež a nařkl vládu ČR z omezené svrchovanosti. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové obvinění slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.Zmiňme, že dříve v souvislosti s vrbětickou kauzou ruské diplomaty vyhostily Slovensko, Rumunsko a pobaltské země. Ruského diplomata vyhostilo i Bulharsko, a to kvůli obvinění Ruska z odpovědnosti za organizace výbuchů skladů na bulharském území a pokusu o vraždu obchodníka Emiliana Gebreva. Tato obvinění Moskva odmítá.

Miner Peter V.Putin zase raz správne vyhodnotil medzinárodnú situáciu. Opakované vyhlásenia ruských politikov o zvažovaní ukončenia vzťahov s EU, zdá sa, prinieslo výsledok. Vysmiata Uršuľa, ktorú nikto nemôže podozrievať z najmenších sympatií k Rusku, musela priznať nielen to, že Rusko zostáva pre EU zdrojom obchodu a investícií. Ona dokonca priznala, že "Rusko zostáva dôležitým medzinárodným hráčom pri riešení globálnych výziev a riešení regionálnych problémov." - Tak to tu ešte nebolo ! Bravo, V.Putin ! 222

Mirec 666 Česká horda zakomplexovaných núl iba šteká a kňučí, na viac nemá. Sú trápni aj s celou hlúpou úniou. Stále sa len schádzajú vydávajú hlúpe a zbytočné vyhlásenia a vôbec nevidia, že Rusko už na nich zvysoka kašle a aj tak si robí po svojom. Kedy tí blbci pochopia, že nemajú na Rusko. Sú odkázaní na ruské suroviny, miesto vzájomne výhodnej spolupráce len štekajú a štekajú. Najnovšie si s nimi vytrel prdel aj Lukašenko .... 139

