https://cz.sputniknews.com/20210525/prezident-vuci-zeman-se-stal-legendou-srbska-jeho-prohlaseni-bylo-lecivym-balzamem-na-nasi-ranu-14610091.html

Prezident Vučić: Zeman se stal legendou Srbska. Jeho prohlášení bylo léčivým balzámem na naši ránu

Prezident Vučić: Zeman se stal legendou Srbska. Jeho prohlášení bylo léčivým balzámem na naši ránu

Srbský prezident Aleksandar Vučić uvedl, že vystoupení Miloše Zemana s prohlášením, v němž se omluvil za bombardování Srbska a požádal srbský národ o... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-25T12:23+0200

2021-05-25T12:23+0200

2021-05-25T12:23+0200

koronavirus

očkování

nato

svět

aleksandar vučić

srbsko

miloš zeman

čína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/14528994_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f9f9d7749cc858c1a3e83cae2bfb5438.jpg

Vučić například poznamenal, že Miloš Zeman je vůbec první vysoce postavený politik ve funkci, který se Srbsku omluvil za bombardování Severoatlantické aliance, což země hodně oceňuje.Slovy Zemana prý nyní pozvedávají hrdost a důstojnost srbského národa a Vučić vysvětlil, proč to dnes pro lidi znamená tak moc. „Náš malý národ byl napaden ze strany 19 cizích států, které vždycky budou říkat, že to dělaly kvůli humanitární katastrofě, kvůli dětem, kvůli všemu. A místo toho v Srbsku bombardováním zabili 72 dětí. 72 dětí! Byla tohle cena, kterou jsme byli nuceni zaplatit? Chtěli nás potrestat tímto způsobem? Tohle opravdu nebylo oprávněné potrestání,“ tvrdí Vučić.Vučić však žádnou omluvu od Severoatlantické aliance za tuhle agresi již neočekává.„Oni budou pořád říkat, že udělali nejlepší možnou věc a chtěli jen zabránit humanitární katastrofě. Pokud by na tom mělo být něco pravdy, musím proti tomu postavit otázku, jestli zabíjení tisíců lidí, zvláště 72 srbských dětí byla jen „vedlejší škoda“ nebo co to bylo? V žádnou oficiální, institucionální omluvu ze strany NATO nevěřím,“ přiznal se Vučić.Boj proti covidu v SrbskuSrbsko bylo od počátku na prvním místě v boji proti koronaviru, a proto se život v Srbsku začal vracet do normálu mnohem dříve než ve zbytku Evropy. Hlavním důvodem tohoto vývoje je podle srbského prezidenta sázka na očkování a otevření lidem možnosti si svobodně vybrat, jakou vakcínu chtějí.Prezident poznamenal, že se Srbsku povedlo zařídit včas dostatek vakcín, a hlavně proto, že pozice Srbska byla v této věci o něco snazší než v případě členských států Evropské unie. „Neměli jsme žádné politické ohraničení, vnímali jsme tuto otázku čistě jako boj proti infekci, proti nemoci a zdraví pro nás není geopolitické téma. Šlo nám o jedinou věc, zachránit životy našich lidí a postarat se o jejich zdraví. Proto jsme sháněli vakcíny ze všech možných a dostupných stran, stálo nás to hodně úsilí a práce, ale opakuji, že celý proces pro nás byl jednodušší, protože jsme nevnímali zdraví a vakcíny jako politickou otázku, nýbrž jako otázku ochrany zdraví,“ řekl srbský prezident. Spolupráce s ČínouVučić v rozhovoru také uvedl, že nemají při spolupráci s Čínou žádné problémy, i když mnozí politici v EU varují před touto zemí a spolupráce s ní se obávají.Číňané nám díky tomu udržují nejen sociální smír, ale i ekonomickou sílu Smedereva a celé této části Srbska. Druhým příkladem je měděný důl v Boru. Nikdo jiný než Číňané nejevil zájem. V Evropě nám řekli, ať připravíme výběrové řízení a přihlásili se jen Rusové a Číňané. No a Číňané to vyhráli,“ dodal.To, že někteří představitelé jiných zemí vyčítají Srbsku dobré vztahy s Čínou a sami mají mnohokrát větší obchodní výměnu s Čínou, považuje Vučić za nefér. „Možná si někdo myslí, že jsme hloupí, ale nejsme blázni a umíme posoudit čísla. Dávají nám morální lekce, sami mají stokrát větší obchodní výměnu s Čínou, ale přitom jim vadí spolupráce Srbska s Čínou. Ale že oni mají spolupráci 500krát větší už jim nevadí. Takže budeme pokračovat v naší úspěšné politice, jsme na evropské cestě, ale musíme se starat o sebe, o své občany a jejich životní standard,“ shrnul srbský prezident Aleksandar Vučić.

https://cz.sputniknews.com/20210520/cesko-by-se-melo-omluvit-za-podporu-zapadu-jak-to-udelal-prezident-zeman-14556148.html

https://cz.sputniknews.com/20210519/srbsky-prezident-nabidl-cesku-dar-100-tisic-davek-vakciny-pfizer-babise-tim-dojal-14544997.html

Posraný americký voják Ani američané nevyvázli z náletů bez šrámů. Několik sestřelených letadel za miliardy dolarů a řada posraných pilotů. 98

Ukrutatys Vypadá to na to, že Vučič je díky svým zdravým názorům, horkým kandidátem na nálepku "diktátor". 60

6

srbsko

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, očkování, nato, aleksandar vučić, srbsko, miloš zeman, čína