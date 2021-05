Ruska Sofia Sapegová, která byla zadržena v Minsku, stráví ve věznici dva měsíce

https://cz.sputniknews.com/20210525/ruska-sofia-sapegova-ktera-byla-zadrzena-v-minsku-stravi-ve-veznici-dva-mesice-14621407.html

Ruská občanka Sofia Sapegová, která byla před pár dny zadržena v Minsku, se nyní nachází ve vazební věznici KGB v Bělorusku. Uvádí se, že její trest byl... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

Otec Sapegové také vysvětlil, že jejich rodinu kontaktoval právník a že v současné chvíli probíhají vyšetřování.Advokát ruské občanky, Alexandr Filanovič, zase běloruské agentuře Sputnik prozradil, že nemůže uvést, podle jakého článku byla dotyčná zadržena, jelikož je jeho spolupráce s ní vázána smlouvou o mlčenlivosti. Prozradil však, že se v rámci vyšetřování připravuje balíček dokumentů pro konzula a že brzy budou poskytnuty oficiální informace.Filanovič následně objasnil, že podle běloruského trestního řádu je preventivní opatření, jako je vazba, okamžitě uloženo na dva měsíce. Očekává však, že by ve středu měl obdržet od vyšetřovatele povolení k návštěvě své klientky.Nové videoZmiňme, že běloruská televizní stanice STV zveřejnila video, na kterém je Sapegové. Dotyčná na záběrech řekla, že žije ve Vilniusu, a potvrdila, že letěla stejným letem s Romanem Protasevičem.Tato stránka je přitom v Bělorusku považována za extremistickou.Již dříve matka ženy, Anna Dudičová, televizní stanici Rusko 24 řekla, že se její dcera nezajímala o politiku, ale dokončovala studium na Evropské univerzitě a připravovala se na obhajobu.Jak uvedl tiskový atašé ruského velvyslanectví v Minsku, Alexej Maskalev, zaměstnanec diplomatické mise se již setkal se Sapegovou ve vazební věznici. Podle něj se cítí „normálně“ a nestěžovala si ani na nesprávné zacházení ze strany běloruských bezpečnostních sil.Zadržení SapegovéZmiňme, že Sofii Sapegovou zadrželi minulou neděli, 23. května, na letišti v Minsku.Běloruský ministr zahraničí Vladimir Makej v telefonickém rozhovoru se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem slíbil, že tamní orgány v brzké době poskytnou konzulárním pracovníkům přístup k zadržené ženě. Doposud se však neobjevily žádné zprávy.Podle oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marii Zacharovové je Sapegová v Bělorusku podezřelá ze spáchání řady trestných činů, k nimž mělo dojít v srpnu až září 2020.Incident s letadlem RyanairVčera, v neděli 23. května, jsme informovali o tom, že letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, naléhavě přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávám o zaminování, které se ukázaly jako falešné. Na palubě letadla se nacházel Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Protasevič byl při kontrole jeho dokladů zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Může mu hrozit až 15 let odnětí svobody. Kromě Protaseviče byla zadržena také Sofia Sapegová.To vyvolalo kritiku ze strany Západu, a to navzdory skutečnosti, že k nouzovému přistání letadel docházelo i v minulosti. Nejvýraznějším případem bylo vynucené přistání letadla bolívijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly údajné informace o tom, že se na palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl ve Spojených státech obviněn z prozrazení státního tajemství.Uveďme, že v souvislosti s tímto incidentem země EU zakázaly běloruským leteckým společnostem létat nad jejich územím a zvažují možnost zavedení dalších sankcí proti Minsku.Za zmínku stojí i to, že Bělorusko uvedlo, že byla na e-mail minského národního letiště zaslána písemná zpráva, kde se píše o nastražené bombě v letadle. Sám velitel posádky se tak rozhodl přistát v Minsku, proto nemůže být řeč o jakémkoli nátlaku. Bělorusko je navíc připraveno poskytnout záznamy dispečerů, aby prokázalo, že hovoří pravdu. Jak však uvádí běloruské ministerstvo zahraničí, zatím žádná z evropských zemí neprojevila zájem o to se s těmito záznamy obeznámit.Dodejme, že francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová po běloruských úřadech požadují okamžité propuštění Protaseviče a Sapegové.

➗❌➖➕ Brusel zrovna vyhlásil celoevropské sankce proti Bělorusku..🇧🇾👍👍👍. Nesmí se zapomínat, že USraelský státní terorismus, jako vydírání a únosy lidí, nebo mučení zajatců v letadlu nad Polskem, vraždění nepohodlných novinářů v ambasádě a donucené přistávání cizích letadel za účelem prohlídky, je už déle "specialita" USraelských sviní. USraelci vydírají Čínu, když v Kanadě pod vymyšlenou záminkou zatkli Čínskou manažérku Huawei. Také z vymyšlené záminky drží ve vězení největšího světového hrdinu Juliána Assange, který prý znásilnil dvě ženy, které na něj v Anglii podaly žalobu, aby byl zatčen a vydán do USA, protože jako zakladatel platformy Wikileaks, zveřejnil tajné dokumenty USraelských amerických válečných prasáren v Iráku..🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾 17

