Ruský opoziční aktivista Navalnyj prohlásil, že proti němu probíhají tři vyšetřování

Alexej Navalnyj na své stránce na Instagramu oznámil, že jsou proti němu vedena tři vyšetřování, mj. i nové – urážka soudce. 25.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle slov Navalného k němu do nápravného zařízení včera přišel vyšetřovatel pro zvlášť důležité případy Hlavní vyšetřovací správy Vyšetřovacího výboru Ruska, který mu oznámil vyšetřování tří trestných případů.Jak podotkl Navalnyj, v materiálech prvního případu se tvrdí, že ukradl „všechny dobročinné příspěvky zaslané Fondu boje proti korupci (tato organizace byla zařazena na seznam zahraničních agentů). Bylo proti němu také zahájeno trestní řízení podle paragrafu 239 – založení neziskové organizace ohrožující osobnost a práva občanů, podle Navalného vyšetřovatelé tvrdí, že „pobízel občany k neplnění jejich občanských povinností“. Třetí případ se týká urážky soudkyně Věry Akimovové, která vynášela rozsudek v případu pomluvy veterána, dodal Navalnyj.Kauza Alexeje NavalnéhoMoskevský soud dne 2. února rozhodl změnit Navalnému podmíněný trest v kauze Yves Rocher na 3,5 roku vězení kvůli četnému porušování zkušební doby. Evropský soud pro lidská práva dříve rozhodl, že kauza není politicky motivována, ale nařídil Navalnému vyplatit kompenzace za domácí vězení. Kompenzace byly ruskými úřady vyplaceny.Federální vězeňská služba pro Vladimirskou oblast informovala agenturu Sputnik o tom, že od 5. do 9. dubna byl Navalnyj ve zdravotnické a hygienické jednotce IK-2 v Pokrově, přičemž byl následně „díky zlepšení zdravotního stavu“ převezen zpět do věznice. Později oddělení informovalo, že komise lékařů rozhodla o převozu vězně z kolonie na lůžkové oddělení regionální nemocnice pro odsouzené ve Vladimiru.Zmocněnkyně pro lidská práva Taťjana Moskalkovová novinářům řekla, že Navalného navštěvovali civilní lékaři, nikoli ti ze systému Federální vězeňské služby, zní jejich závěr. Ošetřující lékaři blogera později uvedli, že dne 20. dubna byl Navalnyj převezen do civilní nemocnice ve Vladimiru a byla provedena konzultace hlavního neurologa Vladimirské oblasti.Amnesty International je nevládní organizace, jejímž posláním je „provádět výzkum a přijímat opatření, zaměřené na prevenci a zamezení hrubého porušování lidských práv“. Organizace získává finanční prostředky od řady vlád a mezinárodních struktur. Patří mezi ně americké ministerstvo zahraničí, britské orgány a Evropská komise. Podle zpráv z médií poskytuje Amnesty International a americký miliardář George Soros značné prostředky prostřednictvím své nadace Open Society Fund.

rusko

