Skupina, která je odpovědná za vznik obřího Pac-Mana na řepkovém poli, vysvětlila, co symbolizuje

Česká umělecká skupina Ztohoven se na své facebookové stránce přihlásila k vysekání postavy Pac-Mana ze stejnojmenné počítačové hry v řepkovém poli v blízkosti... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-25T21:57+0200

2021-05-25T21:57+0200

2021-05-25T22:13+0200

česko

poškození

akce

agrofert

pole

umění

policie

Svůj performance dotyční nazvali „Výstup ze hry“. Aktivisté sice přímo neuvedli, na kterého politika dílem útočí, avšak v textu k akci zmiňují, že „Pac-Man vyžral dotace“ nebo „Pac-Man dokonale hacknul systém demokracie a kontinuálně ho zneužívá“.Ve svém prohlášení poznamenali, že svou akci načasovali na 22. května, jelikož jde o mezinárodní den biodiverzity a den výročí spuštění hry Pac-Man.Připomeňme, že policie o víkendu informovala o poškození pole v katastru obce Rovné s tím, že je škoda odhadnuta na více než 350 000 korun.Agrofert: Jen 5 % řepky v Česku pěstujeme myMluvčí holdingu Agrofert Karel Hanzelka novinářům potvrdil, že na pozemku hospodaří firma Agrobech z koncernu. Jednání Ztohoven odsoudil.Mluvčí se ohradil i proti kritice společnosti v souvislosti s pěstováním řepky a pobíráním dotací.Policie by podle něj měla záležitost vyšetřit.Policejní mluvčí Eva Hyšplerová sdělila Právu, že policisté tak budou údajné pachatele vyslýchat a na základě shromážděných důkazů rozhodnou, co bude s případem dál.Červené trenky a poslanecké mobilySkupina Ztohoven už téměř dvacet let programově útočí na zpochybnitelné jevy v české společnosti. Poprvé na sebe upoutala pozornost širší veřejnosti v létě 2007, když zinscenovala atomový výbuch ve vysílání v pořadu ČT2 Panorama. V roce 2012 připravili akci Morální reforma, kdy se nabourali do mobilních telefonů členů Poslanecké sněmovny a rozesílali jim SMS zprávy navzájem mezi sebou. V září 2015 stáhli členové skupiny Ztohoven na Pražském hradě prezidentskou vlajku a vyvěsili místo ní velké červené trenýrky na protest proti politice prezidenta Miloše Zemana.

