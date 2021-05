https://cz.sputniknews.com/20210525/ukrajina-zastavuje-letecke-spojeni-s-beloruskem-14610458.html

Ukrajina zastavuje letecké spojení s Běloruskem

Ukrajina zastavuje letecké spojení s Běloruskem

Ukrajina od 26. května zastavuje letecké spojení s Běloruskem kvůli incidentu s letadlem Ryanair v Minsku, oznámil ukrajinský premiér Denis Šmygal. Omezení... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

„Na svém mimořádném zasedání nařídila vláda Ministerstvu infrastruktury, Státní letecké službě a státnímu podniku Ukraeroruch, aby podnikly nezbytná opatření,“ napsal na svém Telegramu.Kromě toho bude ukrajinským leteckým společnostem a letounům zakázáno vykonávat lety ve vzdušném prostoru Běloruska. Pohraniční službě bylo také nařízeno, aby v celnicích na letištích zastavila vyřizování cestujících, kteří letí z Běloruska nebo do této země.Jak zdůraznil premiér, situace s přistáním letadla Ryanair porušuje Úmluvu o mezinárodním civilním letectví.Evropská unie dříve vyzvala letecké společnosti, aby se vzdaly letů nad Běloruskem, a vyhlásila záměr zavést proti Minsku nové sankce. Vyhýbat se vzdušnému prostoru Běloruska se rozhodly nizozemská KLM, Air France, německá Lufthansa, švédská SAS, polská LOT, Wizz Air, lotyšská Air Baltic, finská Finnair, Singapore Airlines a Austrian Airlines.Evropská letiště začala odmítat přijímat lety Belavia. Odvetou zastavuje tato společnost letecké spojení s Velkou Británií a Francií až do konce října. Dnes byl zrušen ranní let z Minsku do Paříže.Letadlo Ryanair, které letělo 23. května z Atén do Vilniusu, přistálo nouzově na minském letišti kvůli zprávě o bombě na palubě, která se ukázala jako lživá. Na palubě letadla se nacházel Roman Protasevič, v Polsku žijící zakladatel telegramové kanálu Nexta, který byl v Bělorusku uznán za extremistický. Při pasové kontrole byl zadržen. S Protasevičem bylo zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, mj. organizování hromadných nepokojů.Nebyl to první případ donucení letadla k přistání. V červenci roku 2013 bylo „na žádost“ USA donuceno k přistání letadlo prezidenta Bolívie Eva Moralese. Důvodem byly zvěsti o tom, že se prý na jeho palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl v USA obviňován z vyzrazení státního tajemství. Policie prezidentovo letadlo prohlédla, ale marně, a o několik hodin později bylo prezidentovi Bolívie dovoleno, aby v cestě pokračoval. Žádné vyšetřování incidentu se nekonalo.

Zlobor Moskvicko Presne tak sa správajú fašisti. Ukrajina to je oberbanda xujov. 63

Mir Zastavují lety ty státy, které zřejmě vysílaly do Běloruska své "přátele" za peníze, kteří rozvraceli Bělorusko. On to konečně ten poslední přítel co v Minsku vystoupil z letadla Ryanair přiznal. 46

