https://cz.sputniknews.com/20210525/uveril-jsem-nejakemu-igorovi-a-jeho-protikorupcnimu-hnuti-slovensky-ministr-zemedelstvi-rezignuje-14608475.html

„Uvěřil jsem nějakému Igorovi a jeho protikorupčnímu hnutí.“ Slovenský ministr zemědělství rezignuje

„Uvěřil jsem nějakému Igorovi a jeho protikorupčnímu hnutí.“ Slovenský ministr zemědělství rezignuje

Ministr zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky Ján Mičovský podává demisi, donutily ho k tomu zveřejněné informace o údajném korupčním chování šéfky... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-25T10:10+0200

2021-05-25T10:10+0200

2021-05-25T10:30+0200

slovensko

ján mičovský

ministerstvo zemědělství

demise

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/12921366_0:131:1638:1052_1920x0_80_0_0_19c1283c212ba8e038ad862258596827.jpg

Ján Mičovský o svém rozhodnutí informoval na dnešní tiskové konferenci.Demisi Mičovský podá 31. května.Slovenská Národní kriminální agentura (NAKA) minulý týden zadržela osm lidí, sedm z nich skončilo ve vazbě. Mezi nimi je právě i bývalá ředitelka pozemkového fondu Gabriela Bartošová, kterou do Slovenského pozemkového fondu jmenoval právě Mičovský.Všichni zadržení jsou obviněni z trestných činů založení a podporování zločinecké skuipny, přijímání úplatku, podplácení a zneužívání pravomocí veřejného činitele.Ministr uvedl, že Bartošová ve svém životopisu zatajila skutečnost, že měla v minulosti vztah s Milošem Kaštanem, který je bývalou pravou rukou šéfa středoslovenského podsvětí Mikuláše Černáka.„Měla na to právo a bylo to kdysi dávno. Tento vztah nikdy neměl vliv na její fungování v pozemkovém fondu,“ tvrdí ministr Mičovský

2

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ján mičovský, ministerstvo zemědělství, demise, slovensko