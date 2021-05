https://cz.sputniknews.com/20210525/v-indii-byla-zahajena-vyroba-vakciny-sputnik-v-14602517.html

V Indii byla zahájena výroba vakcíny Sputnik V

V Indii byla zahájena výroba vakcíny Sputnik V

Ruský fond přímých investic a jeden z předních výrobců vakcín a léčivých přípravků v Indii Panacea Biotec zahájily v této zemi výrobu ruské vakcíny proti... 25.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-25T00:07+0200

2021-05-25T00:07+0200

2021-05-25T00:07+0200

ruská vakcína proti covidu-19 sputnik v dobývá svět

koronavirus

vakcína

indie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/13246860_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d64c6f8646c2df05a702a7d63648a562.jpg

„RFPI a Panacea Biotec oznamují zahájení výroby v Indii ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V. Výroba první série proběhla v podniku Panacea Biotec ve městě Baddi,“ informuje fond.Vakcína má být dopravena do Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji v Moskvě za účelem kontroly kvality přípravku. Očekávají, že plnohodnotná výroba Sputniku V začne v létě letošního roku. Podniky společnosti odpovídají standardům GMP a byly rekvalifikovány WHO.Sputnik V byl zaregistrován v Indii v rámci procedury urychlené registrace 12. dubna 2021, vakcinace tímto přípravkem byla v zemi zahájena 14. května. V dubnu RFPI a Panacea Biotec oznámily dosažení dohody o společné roční výrobě v Indii 100 milionů dávek vakcíny Sputnik V.Výkonný ředitel Panacea Biotec Rajesh Jain poznamenal, že spojení úsilí s RFPI umožní Indii co nejrychlejší návrat k normálnímu životu a pomůže v tom obyvatelům jiných zemí.Vakcína Sputnik V byla zaregistrována v 66 zemích s celkovým počtem obyvatel přes 3,2 miliardy lidí. Účinnost vakcíny činila 97,6 % podle výsledků analýzy dat o nákaze koronavirem mezi obyvateli Ruska, kteří byli naočkováni oběma složkami přípravku v období od 5. prosince 2020 do 31. března 2021.Vakcína byla vyvinuta na ověřeném a dobře prozkoumaném základě adenovirových lidských vektorů a používá dva různé vektory pro dvě očkování, což zajišťuje delší imunitu než vakcíny se stejným mechanismem pro obě očkování.

https://cz.sputniknews.com/20210520/muzeme-koupit-nulu-i-dva-miliony-slovensko-sputnik-v-stale-nevlastni-14552348.html

2

indie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, vakcína, indie