https://cz.sputniknews.com/20210526/americky-prezident-biden-oznamil-ze-stavba-plynovodu-nord-stream-2-nebude-zastavena-14621730.html

Americký prezident Biden oznámil, že stavba plynovodu Nord Stream 2 nebude zastavena

Americký prezident Biden oznámil, že stavba plynovodu Nord Stream 2 nebude zastavena

Prezident Spojených států amerických Joe Biden přiznal, že sankce proti plynovodu Nord Stream 2 jsou nyní kontraproduktivní, protože stavba je téměř dokončena... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-26T07:27+0200

2021-05-26T07:27+0200

2021-05-26T07:27+0200

svět

nord stream 2

ryanair

sankce

bělorusko

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/465/12/4651216_0:255:3135:2018_1920x0_80_0_0_6f219ca297a2090fae1890f09307132a.jpg

Jak uvádí novináři blízcí k Bílému domu, Joe Biden prohlásil, že omezující opatření proti ruskému projektu by nevedla k jeho zastavení, protože plynovod je téměř dokončen.Plynovod Nord Stream 2 zahrnuje dvě větve potrubí o celkovém výkonu 55 miliard kubických metrů plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Stavba plynovodu má být hotova v letošním roce. 1. dubna společnost Nord Stream 2 AG uvedla, že bylo uloženo 2 339 km potrubí (z 2 460 km).Sankce proti BěloruskuPrezident Biden také promluvil o zavedení sankcí proti Bělorusku kvůli letu společnosti Ryanair, do podrobností se však nepustil.Již dříve tisková mluvčí Bílého domu Jen Psaki na pravidelném brífinku pro novináře uvedla, že americká administrativa jedná o všech možných variantách reakce v souvislosti s incidentem s letadlem Ryanair v Bělorusku, včetně sankcí.Let společnosti RyanairLetadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, 23. května nouzově přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávě o bombě na palubě, která se ukázala jako nepravdivá. Na palubě se nacházel Roman Protasevič, který žije v Polsku a je zakladatelem telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Při kontrole jeho dokladů byl zadržen.Proti Protasevičovi bylo zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Hrozí mu až 15 let vězení.Evropská unie vyzvala letecké dopravce, aby zrušili lety nad Běloruskem, a oznámila svůj záměr zavést nové sankce proti Minsku. Letecké společnosti KLM (Nizozemsko), Air France, německá Lufthansa, švédská SAS, polská LOT, Wizz Air, lotyšská Air Baltic, Finnair, Singapore Airlines a Austrian Airlines se rozhodly nelétat přes Bělorusko.Toto není první případ nuceného přistání. Například v červenci 2013 „na žádost“ Spojených států bylo nuceno přistát ve Vídni letadlo bolivijského prezidenta Eva Moralese. Důvodem byla údajná informace o tom, že se na palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, obviněný Američany z prozrazení státního tajemství. Policie bezvýsledně prohledala letadlo číslo jedna a o několik hodin později mohl prezident pokračovat v cestě. Žádné vyšetřování se nekonalo.

https://cz.sputniknews.com/20210525/biden-okomentoval-incident-s-letadlem-ryanair-v-belorusku-14608339.html

https://cz.sputniknews.com/20210525/merkelova-zadne-dukazy-o-zapojeni-ruska-do-incidentu-v-minsku-neexistuji-14618439.html

bělorusko

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, ryanair, sankce, bělorusko, usa, rusko