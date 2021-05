https://cz.sputniknews.com/20210526/bydli-v-podnajmu-babis-znovu-uvedl-adama-vojtecha-do-funkce-ministra-zdravotnictvi-14630769.html

„Nemá žádné nemovitosti.“ Babiš znovu uvedl Adama Vojtěcha do funkce ministra zdravotnictví

Premiér Andrej Babiš uvedl do úřadu staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Prý bude ministrem, protože na rozdíl do bývalého ministra zdravotnictví... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

„Možná proto, že nemá žádné nemovitosti a bydlí v nájmu v bytu. A už je vylustrovaný médii, takže nemáte co lustrovat. A byl to nejúspěšnější ministr v historii naší země,” uvedl předseda vlády na otázku, proč si znovu na ministerstvo vybral Adama Vojtěcha.Pro samotného Adama Vojtěcha, podle jeho slov, byla nabídka znovu stanout na postu ministra zdravotnictví, překvapivá. „Já jsem rád, že mohu být opět na ministerstvu zdravotnictví. Je to pro mě do jisté míry překvapující, že se situace vyvinula tak, jak se vyvinula. Nečekal jsem to, ovšem tak už to v životě bývá,“ řekl staronový ministr.Premiér Babiš během tiskové konference ministru Vojtěchovi poděkoval za to, že svolil ke svému návratu na ministerstvo.Podle názoru nového ministra je prioritou dovést čelení novému koronaviru do zdárného konce. Má jím být dokončení očkování a nová očkovací a testovací strategie do budoucnosti.Adam VojtěchPrezident Miloš Zeman v průběhu dneška jmenoval Adama Vojtěch do funkce ministra zdravotnictví.„Prezident České republiky Miloš Zeman podle čl. 68 odst. 5 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, jmenoval Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA ministrem a pověřil jej řízením Ministerstva zdravotnictví České republiky,“ uvedl na svých sociálních sítích mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.Český právník, zpěvák a politik Adam Vojtěch opustil funkci ministra zdravotnictví 21. září 2020, v čele resortu působil téměř tři roky. Nahradil ho epidemiolog Roman Prymula, který také skončil ve své funkci, a to již po uplynutí jednoho měsíce od nastoupení kvůli skandálu s návštěvou restaurace v době pandemie a striktních vládních omezení. Později se této funkce ujal lékař a vysokoškolský pedagog Jan Blatný, který odstoupil z úřadu v dubnu letošního roku. Blatného vystřídal ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger, který se brzy ocitl pod palbou kritiky kvůli kontroverzím kolem svého majetkového přiznání.Petr Arenberger během svého posledního briefingu poznamenal, že nelituje toho, že přijal nabídku stanout v čele zdravotnického resortu. Zpočátku mu prý bylo jasné, že se ocitne ve středu pozornosti, samotná práce v současných podmínkách pro něj představovala velkou výzvu, která ho nestrašila. Podle vlastních slov se dopustil jen jedné chyby, která měla zásadní vliv na vývoj událostí.

