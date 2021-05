https://cz.sputniknews.com/20210526/cesta-do-leta-prvni-vlak-do-chorvatska-odjizdi-tento-patek-14623152.html

Cesta do léta. První vlak do Chorvatska odjíždí tento pátek

Cesta do léta. První vlak do Chorvatska odjíždí tento pátek

Turistický život se díky vakcinaci začíná vracet do normálu, a tak Češi už nyní aktivně plánují letní dovolenou. První přímý vlak do Chorvatska vyjede z Prahy... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

RegioJet vypraví první spoj, který zastaví v Záhřebu, Splitu a Rijece, již tento pátek. V červenci a srpnu budou vlaky v obou směrech jezdit denně, v červnu a září, kdy sezona není tak silná – třikrát týdně. Společnost také nabízí několik desítek autobusových transferů po celém Chorvatsku a návazné autobusové spoje do letovisek Kotor v Černé Hoře a Neum v Bosně a Hercegovině.Dopravce tak letos doufá v silnější turistickou sezonu než loni, kdy vlaky do Chorvatska vypravil poprvé. I tehdy ale byl vysoký zájem, spojení využilo přes 60 tisíc lidí. Průměrná obsazenost se pohybovala na více než 90 procentech.V nabídce RegioJetu jsou i autobusové spoje do řady míst Evropy - včetně Londýna, Amsterdamu či Paříže. V následujících dnech dopravce opět spustí autobusové linky také do Vídně, Budapešti či Krakova.Autobusem Češi mohou jet i do jiných měst Francie či Švýcarska. FlixBus obnovuje od 3. června pravidelné spojení do Lyonu a Met ve Francii. O den dříve vyrazí první zelený autobus také na lince Praha–Curych.Pro ty, kterým se podařilo koupit jízdenky do ChorvatskaAbyste se ujistili, že vaše dovolená neskončila dříve, než začala, ujistěte se, že jste před cestou splnili jednu z těchto podmínek:Poznámka: děti mladší sedmi let se testovat nemusejíNávrat z dovolenéCo se týká návratu domů, také musíte splnit několik úkolů:Poznámka: pro lidi s uzavřeným očkováním platí jen povinnost vyplnit formulář

