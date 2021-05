https://cz.sputniknews.com/20210526/gorbacov-ocenil-dohodu-o-schuzce-putina-a-bidena-14623467.html

Gorbačov ocenil dohodu o schůzce Putina a Bidena

Gorbačov ocenil dohodu o schůzce Putina a Bidena

Bývalý prezident SSSR Michail Gorbačov kladně zhodnotil dohodu o schůzce lídrů RF a USA Vladimira Putina a Joea Bidena v Ženevě a označil rusko-americké vztahy... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-26T12:18+0200

2021-05-26T12:18+0200

2021-05-26T12:18+0200

michail gorbačov

joe biden

usa

rusko

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/631/92/6319204_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_009f96ea245446f731a06580e4d61eb5.jpg

Putin a Biden se sejdou v Ženevě 16. června, oznámila to tisková služba Kremlu. Projednají otázky strategické stability, boj s pandemií, mezinárodní dění a regionální konflikty.„Dnes jsou (rusko-americké vztahy) velmi špatné, jsem ale nenapravitelný optimista. Pamatuji si, jak to bylo v polovině 80. let. Zdálo se, že je situace bezvýchodná, beznadějná. Vycházeli jsme ale z toho, že tu jsou lidé a tam jsou lidé, tady máme problémy, a tam mají problémy. Tu a tam však existuje snaha a přání vyřešit problémy a normalizovat vztahy,“ řekl Gorbačov v rozhovoru pro Sputnik, když byl požádán, aby okomentoval dohodu o uspořádání summitu.Připomenul, že právě tehdy, ve druhé polovině 80. let, se sešel s prezidentem Reaganem nejdříve v Ženevě, a poté v Reykjavíku.„Odklízeli jsme veškeré to haraburdí, které se nahromadilo. Ten hlavní impuls pocházel shora, prezident a já jsme ten podnět dali. A nebýt těchto dvou schůzek, nic by nám nevyšlo, nic by se nestalo. A dali jsme tehdy takový impuls, že dnes je už 85 % jaderných arzenálů studené války zničeno,“ prohlásil bývalý sovětský předák.

https://cz.sputniknews.com/20210525/--kreml-prozradil-datum-a-zemi-kde-probehne-summit-putina-a-bidena-14563802.html

3

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

michail gorbačov, joe biden, usa, rusko, vladimir putin