Jágrova přítelkyně nafotila ohromující fotky pod vodou. Prozradila, jak si u nich mákla

Přítelkyně hokejisty Jaromíra Jágra Dominika Branišová nafotila ohromné snímky pod vodou. Blesku prozradila, že takové focení nebylo ani zdaleka jednoduché a... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-26T21:27+0200

2021-05-26T21:27+0200

2021-05-26T21:27+0200

Dominika nafotila podvodní snímky, které vznikly v rámci kampaně pro kadeřníka Tomáše Arsova, se kterým je Dominika dlouholetá kamarádka. Pro Blesk.cz prozradila, jak probíhalo focení.„Vůbec není znát, že ta voda byla studená a že mi otevřené oči pod vodou vadily, vypadá to fantasticky,“ uvedla.Dodala, že Jágrovi se snímky také líbí a svěřila se, že možná nechá nějakou takovou její fotku vyvolat i ve velkém formátu.Novými fotkami se Branišová pochlubila i na sociální sítí, tentokrát však již těmi bez vody.Pod snímky zaznívaly i takové reakce, že je Dominika podobná herečce Nině Dobrev, která hrála například v Upířích denících.„Uhm, ty jsi tak krásná, tady jsi nejhezčí. To Jarouškovi opravdu Pán Bůh poslal tu pravou,“ zněl další komentář.Jaromír JágrJaromír Jágr je český hokejový útočník hrající za český extraligový klub Rytíři Kladno. Dříve působil v amerických a kanadských klubech, několik let hrál také za ruský tým Avangard Omsk v KHL. V Česku je spjatý s kladenským klubem, jehož je od roku 2011 většinovým majitelem.U příležitosti 100. výročí NHL byl v lednu 2017 vybrán jako jeden ze sta nejlepších hráčů historie ligy. V anketě pořádané v roce 2020 na oficiálních webových stránkách NHL.com zvolilo třináct předních hokejových expertů Jaromíra Jágra nejlepším pravým křídlem otevřené éry NHL (od roku 1967).V minulosti randil s modelkou Andreou Verešovou, moderátorkou Sportovních novin Innou Puhajkovou a dalšími známými ženami. Jeho poslední partnerkou však byla Veronika Kopřivová. S bývalou kadeřnicí a finalistkou České Miss 2012 se seznámil v roce 2015 a několikrát o ní prohlásil, že zřejmě našel tu pravou. Zřejmě se však spletl, jelikož se pár v polovině června 2019 rozešel. Kopřivová nyní čeká dítě s partnerem Miroslavem Dubovickým.

