Jourová: EU požaduje propuštění novináře. Posuzuje se další balíček sankcí

Evropská komisařka Věra Jourová v Epicentru Blesku uvedla, jaký by mohl být další postup Bruselu ohledně kauzy s letadlem Ryanair, které kvůli zadržení... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

„Máme k dispozici také ekonomické i diplomatické sankce. Rozšířit chceme i sankční seznam lidí, kteří za tímto pirátským letectvím přímo stojí, či ho organizovali,“ uvedla Jourová a dodala, že se to může dotknout také firem, které vedou byznys s režimem.Jourová má za to, že kauza nevyšumí, měla by tomu také pomoci komise vyšetřovatelů. Jourová také zdůraznila zhoršující se podmínky práce pro novináře. „Vidíme to všude a bohužel i v Evropě. Novináři, kteří nejsou po chuti různým režimům a vládám, jsou dnes napadání osobně, nebo prostřednictvím sociálních sítí. Loni to bylo v EU skoro 900 případů pouze fyzických útoků. A to mluvím o demokratických zemích,“ uvedla evropská komisařka. Reakce Poslanecké sněmovny Připomeňme, že včera nedělní nucené přistání letadla společnosti Ryanair na palubě kterého se nacházel opoziční aktivista Raman Pratasevič, odsoudila také Poslanecká sněmovna. Tento skutek se podle ní podobá únosu civilního letadla a požádala o okamžité propuštění Prataseviče a jeho přítelkyně Sofie Sapegové. Zmiňme, že byla zveřejněna videa, ve kterých přiznali svoji vinu, podle všeho k tomu ale byli donuceni. Sněmovna požaduje od vlády, aby se připojila k evropským sankcím. Ty by měly obsahovat označení běloruského vzdušného prostoru za nebezpečný. Běloruské společnosti Belavia by měly být zakázány lety do unijních zemí. Dalšími sankcemi by mohlo být vyloučení Běloruska z Interpolu nebo vyhoštění zástupců běloruské zpravodajské služby KGB z území členských států EU. Ekonomické sankce by měly postihnout podniky, které spolupracují s Alexandrem Lukašenkem. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že Sněmovna by měla vyslat jasný vzkaz k této bezprecedentní události. Místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip odmítl hlasovat za navržené usnesení, dokud nebude mít jasnou odpověď na to, proč kapitán požádal o přistání v Minsku. Filip se odvolával na rakouská a německá média, podle nichž tam letadlo přistálo na žádost posádky. Filip se také dotazoval, zda Pratasevič byl školen v tuzemsku v rámci české pomoci běloruské opozici a zda zatykač, který byl na něj vydán, souvisí s jeho fašistickými názory. Ministr kultury Lubomír Zaorálek míní, že záležitost by měla být prošetřena Mezinárodní organizací pro civilní letectvo, nakolik existuje spousta nejasností. Obává se i toho, aby nátlak neposunul Bělorusko blíže k Rusku. Nezařazený poslanec Lubomír Volný považuje Prataseviče za fašistu a nacistu. K tomuto názoru se přiklonil také poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. Sofia SapegaováPřipomeňme, že Ruska Sofia Sapegaová, která je přítelkyní Ramana Prataseviče, byla v neděli 23. května také zadržena na letišti v Minsku. Běloruská televizní stanice STV zveřejnila video, na kterém je Sapegová. Dotyčná na záběrech řekla, že žije ve Vilniusu, a potvrdila, že letěla stejným letem s Romanem Protasevičem.Tato stránka je přitom v Bělorusku považována za extremistickou.Podle oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marii Zacharovové je Sapegová v Bělorusku podezřelá ze spáchání řady trestných činů, k nimž mělo dojít v srpnu až září 2020.Incident s letadlem RyanairV neděli 23. května jsme informovali o tom, že letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, naléhavě přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávám o bombě na palubě, které se ukázaly jako falešné. Na palubě letadla se nacházel Raman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Protasevič byl při kontrole jeho dokladů zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Může mu hrozit až 15 let odnětí svobody. Kromě Protaseviče byla zadržena také Sofia Sapegová.To vyvolalo kritiku ze strany Západu, a to navzdory skutečnosti, že k nouzovému přistání letadel docházelo i v minulosti. Nejvýraznějším případem bylo vynucené přistání letadla bolívijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly údajné informace o tom, že se na palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl ve Spojených státech obviněn z prozrazení státního tajemství.Za zmínku stojí i to, že Bělorusko uvedlo, že byla na e-mail minského národního letiště zaslána písemná zpráva, kde se píše o nastražené bombě v letadle. Sám velitel posádky se tak rozhodl přistát v Minsku, proto nemůže být řeč o jakémkoli nátlaku. Bělorusko je navíc připraveno poskytnout záznamy dispečerů, aby prokázalo, že hovoří pravdu. Jak však uvádí běloruské ministerstvo zahraničí, zatím žádná z evropských zemí neprojevila zájem o to se s těmito záznamy obeznámit.Dodejme, že francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová po běloruských úřadech požadují okamžité propuštění Protaseviče a Sapegové.

➗❌➖➕ Bělorusko asi chytilo velmi důležité USraelské komplice, když Brusel a Anglie tak divoce reagují tak obrovskou leteckou blokádou Běloruska. Naštěstí není Bělorusko kompletně obklíčené a má spolehlivého partnera Rusko, což obě země ještě více sblíží.. Navíc se i ukazuje, že některé Evropské země a letecké společnosti se nebudou zůčastňovat na Bruselských imperiálních prasárnách a dalších eskalací, které jim ničí dopravní obchod. 🇧🇾+🇷🇺=👍👍👍👍 30

⠀⠀⠀ Českobruselská komisionářka Jourová, která je už zapsaná na ruských sankčních listinách a mezinárodně stíhaná USraelka. Jourová využila příležitost i nadále buzerovat proti Bělorusku, kde se už nedávno pokoušela provádět barevnou revoluci a v Bělorusku svrhnout vládu a Bělorusko si začlenit do její Bruselské říše. Chytrý prezident Lukašenko to ale bezva ubránil a teď opačně úspěšně provádí sekačku proti Bruselu. Snad Bělorusko teď i také oficiálně vyhlásí tu Bruselskou imperiální sebranku za zločineckou USraelskou bandu a jmenovitě je dá na sankční a nepřátelskou listinu. A když i vypíše odměnu za dopadení těch USraelskych hajzlů, tak se v té vybrakované Evropě i jistě najde dost exekutorsky zbídačených občanů, kteří Bělorusku exekutivně rádi pomůžou 🇧🇾👍👍👍 19

