K Zemi letí dva potenciálně nebezpečné asteroidy. Měli byste se bát?

Podle vědců je první vesmírný objekt zvaný 2021 JF1 větší než Socha svobody v New Yorku, o průměru 94 až 210 metrů. Pohybuje se rychlostí asi 17 kilometrů za sekundu a 27. května poletí poblíž naší planety.NASA ho klasifikuje jako jeden z nejnebezpečnějších objektů skupiny Apollo.Druhý asteroid, 2021 KT1, letí rychlostí asi 18 kilometrů za sekundu a jeho průměr je od 150 do 330 metrů (lze jej přirovnat k Eiffelově věži v Paříži). Astronomové odhadují, že se k Zemi přiblíží 1.června a bude od ní vzdálen 13 milionů kilometrů.Asteroidy jsou relativně malá vesmírná tělesa ve Sluneční soustavě, která obíhají kolem hlavní hvězdy. Na rozdíl od planet mají nepravidelný tvar a žádnou atmosféru, mohou mít však satelity.Apollo je skupina asteroidů blízkých k Zemi, jejichž oběžné dráhy protnou oběžnou dráhu Země zvenčí. Je známo, že v této skupině je přítomno více než 5 tisíc asteroidů, z nichž 731 má přiděleno sériová čísla a šedesát tři z nich má svá vlastní jména.Jedná se o nejpočetnější typ asteroidů v blízkosti Země. Tak velký rozdíl v počtu asteroidů je způsoben skutečností, že jsou většinu času za oběžnou dráhou Země a mohou být pozorovány v noci.Asteroidy v této skupině pravidelně prolétají oběžnou dráhou Země, takže jsou potenciálně nebezpečné.Ve skupině Apollo je mnoho asteroidů, které proletí oběžnou dráhou Země a nemají nulovou pravděpodobnost na srážku se Zemí. Pozoruhodným příkladem je asteroid (1566) Icarus, který po sblížení s Merkurem tak změnil svou oběžnou dráhu, že na konci 60. let vědci předpověděli jeho pád do Indického oceánu, ale nakonec letěl blízko Země ve vzdálenosti 6,36 milionu km.

