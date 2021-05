https://cz.sputniknews.com/20210526/microsoft-uvedl-nejrychlejsi-prohlizec-pro-windows-10-14625118.html

Microsoft uvedl nejrychlejší prohlížeč pro Windows 10

Microsoft uvedl nejrychlejší prohlížeč pro Windows 10

Zástupci společnosti Microsoft na konferenci Build 2021 vysvětlili, který prohlížeč bude nejrychlejší pro počítače s Windows 10. Jde o firemní prohlížeč... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-26T21:51+0200

2021-05-26T21:51+0200

2021-05-26T21:51+0200

věda a technologie

windows

windows10

internet

microsoft

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/13380291_0:64:3411:1983_1920x0_80_0_0_dcb759b3a53f5fe8ba79e1442d5a473c.jpg

Rychlost prohlížeče zvýší dvě nové funkce - spící karty a akcelerátor spouštění. První možností je vyřešit problém s nadspotřebou operační paměti, neaktivní karty webového prohlížeče budou převáděny do režimu spánku, což ušetří spotřebu paměti RAM o 82 procent. Akcelerátor spouštění umožní, aby hlavní procesy Edge vždy běžely na pozadí.Aktualizace s názvem Edge 91 bude vydána do konce května. Současně bude nová verze distribuována uživatelům.Od roku 2020 je prohlížeč Edge založen na bázi projektu Chromium, který vyvíjí Google. Společnost Microsoft provedla mnoho změn ve zdrojovém kódu, což výrazně zlepšilo práci tohoto webového prohlížeče.Internet Explorer na Microsoftu skončíPřipomeňme, že americký IT gigant zcela ukončí podporu svého prohlížeče Internet Explorer ve prospěch prohlížeče Edge, a to do 15. června 2022.Společnost informovala, že v Edge je zabudován „režim IE“, který vám umožní přístup ke starším webům a aplikacím založeným na prohlížeči Internet Explorer. Společnost tedy označuje Edge za jediný prohlížeč, který podporuje i starší verze webových stránek.Představitelé Microsoftu také dodali, že všechna data a hesla i historie vyhledávání lze přenést z Internet Exploreru do Edge několika kliknutími, protože software Windows 10 již nový prohlížeč obsahuje. Pro firmy, které pracují v Internet Exploreru, společnost připravila seznam úkonů, který pomůže provést tento přechod.Společnost uvádí, že jeden z důvodů, proč se vzdala Internet Exploreru ve prospěch Edge, je ochrana údajů. Edge například nabízí ochranu před phishingovými útoky a malwarem pomocí aplikace Microsoft Defender SmartScreen. Funkce „sledování hesla“ navíc pomáhá sledovat únik důvěrných uživatelských dat.Microsoft Edge je webový prohlížeč vyvíjený firmou Microsoft. První předběžná verze byla uvolněna 30. března 2015. Ve Windows 10 pro počítače, tablety a chytré telefony nahradí jako výchozí prohlížeč starší Internet Explorer. Edge je instalován spolu s operačním systémem Windows 10 podobným způsobem jako Internet Explorer v předchozích verzích Windows.

https://cz.sputniknews.com/20210324/spolecnost-microsoft-upozornuje-uzivatele-ze-jedna-z-verzi-windows-10-uz-nebude-podporovana-13373820.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

windows, windows10, internet, microsoft