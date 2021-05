https://cz.sputniknews.com/20210526/ministerstvo-zahranici-rf-seznam-nepratelskych-zemi-je-odpovedi-na-konkretni-akce-14629784.html

Ministerstvo zahraničí RF: Seznam nepřátelských zemí je odpovědí na konkrétní akce

Seznam nepřátelských zemí vůči Ruské federaci, který zahrnuje USA a Českou republiku, byl vytvořen jako reakce na konkrétní nepřátelské akce Prahy a... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

svět

seznam

maria zacharovová

česká republika

Oznámila to ve středu na brífinku mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.Poznamenala, že seznam byl původně vytvořen v reakci na akce USA. V určitém okamžiku však Česká republika začala aktivně podnikat nepřátelské akce proti Ruské federaci a byla také zahrnuta do tohoto seznamu.Připomeňme, že 14. května ruská vláda schválila seznam nepřátelských zemí. Jsou na něm pouze dva státy: Česká republika a USA.Česká republika a Spojené státy se tam dostaly, neboť podle ruské vlády podnikají nepřátelské kroky vůči Rusku.V souladu s rozhodnutím ruské vlády nesmí americká ambasáda zaměstnávat žádnou ruskou fyzickou osobu. Česká diplomatická mise může uzavírat pracovní smlouvy pouze s 19 lidmi.Vztahy mezi Českou republikou a Ruskem se zhoršily poté, co premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček obvinili Rusko z organizace výbuchu v muničním skladu ve Vrbětících v roce 2014. Rusko svou účast odmítá.Česká republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví do konce května a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád.

česká republika

seznam, maria zacharovová, česká republika