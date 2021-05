https://cz.sputniknews.com/20210526/na-wikipedii-nestihaji-pridavat-fotky-ministru-zdravotnictvi-cr-nazor-poslance-jaroslava-holika-14629898.html

Na Wikipedii nestíhají přidávat fotky ministrů zdravotnictví ČR. Názor poslance Jaroslava Holíka

Na Wikipedii nestíhají přidávat fotky ministrů zdravotnictví ČR. Názor poslance Jaroslava Holíka

Člověk se může lehce ztratit v tom, kolikátý ministr zdravotnictví zrovna nastoupil do úřadu v Česku za tak krátké období pandemie. Poslanec SPD Jaroslav...

Tato personální rošáda se stala terčem mnoha vtipů na sociálních sítítch, a to dokonce i na Slovensku. „Čeští ministři se mění tak často, že na Wikipedii nestíhají přidávat jejich fotky,“ píše slovenská satirická stránka Zomri. Co způsobilo tuto nekonečnou záměnu ministrů zdravotnictví a jak taková personální politika charakterizuje „nejlepšího (nejhoršího) předsedu vlády v historii České republiky“? Jaroslav Holík: Tak tvrdě bych to neříkal, ale co si budeme říkat, pandemie koronaviru nás zasáhla hodně nepřipravené. Víceméně díky ní se odvolal ministr, že to nezvládl, jmenoval se druhý, zjistilo se, že to také nezvládl. Takže celková příčina je, že jsme nebyli připravení na tuto virovou epidemii. Může odvolání Arenbergera a jmenování Vojtěcha změnit rozhodnutí SPD a komunistů při hlasování o vyslovení nedůvěry vládě? Určitě to ovlivnit nemůže, protože my, jako SPD, podpoříme tu nedůvěru. Co se týče komunistů, nejsem si jistý… Ale myslím si, že také. Oni sice byli ve vládní koalici, ale začínají se trochu stranit. Třeba dneska při schvalování stavebního zákonu říkali, že nebudou hlasovat pro.Mohl byste posoudit činnost menšinové vlády Andreje Babiše? Jak si lidé budou pamatovat tuto vládu? Jaké místo zaujme v české historii?To nemůžu ještě říct, protože ta vláda zatím neskončila. Když to vezmu zpět, tak začátek této vlády byl poměrně úspěšný. Všechno fungovalo. Ale postupně se začaly vyčerpávat zdroje a v tom období, kdy jsme měli státní rozpočet plusový, tak jsme se začali dostávat do mínusu. A místo hledání šetření jsme stále více rozdávali na sociálních dávkách. Bohužel nástup koronaviru tento problém prohloubil a konec tohoto vládnutí je hodně špatný. Takže si myslím, že lidé tuto vládu nebudou chválit. To je můj osobní názor. Ale samozřejmě se mohu mýlit.Je to vláda, která silně zhoršila vztahy s Ruskem, již otevřeně hovoří o možnosti přerušení diplomatických vztahů s Ruskou federací. Před rokem bylo prostě nemožné si to představit.Je to hrozné, ale podívejte se, já si myslím, že tady jsou hráči úplně někde jinde. Těch vztahů je škoda, i když to není tak, jak to bývalo ještě za RVHP, kdy 47 procent zahraničního obchodu bylo se Sovětským svazem, tenkrát to ještě bylo Československo. Tak dneska jsou to asi dvě procenta. Ale i ta dvě procenta jsou velice významná, protože dneska je Ruská federace jedním z nejvýznamnějších odběratelů automobilů Škoda, my jsme zase výrazným odběratelem ropy a zemního plynu. Koneckonců jeden bez druhého žít nedokážeme.

