Nový hit Ewy Farné bourá hitparády. Zpěvačka šla s kůží na trh a ve videu ukázala poporodní strie

Zpěvačka Ewa Farna potěšila jistě nejednoho svého fanouška, když vydala nový singl s názvem Tělo. A podle jejího nového příspěvku na sociální síti se hit těší... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

Na nové fotce, kterou Ewa zveřejnila, je zachycena v béžových šatech. Uvedla, že právě dnes se v Polsku slaví Den matek, přičemž ona má však důvodů k oslavám ještě více. Její hit Tělo je totiž v kategorii Trendy na YouTube na prvním místě v Česku, v Polsku pak na šestém. Také v komentářích se jí dostalo slov podpory a uznání. Mnoho jejích sledujících uvedlo, že právě tato píseň je nyní jejich nejoblíbenější. „Taky je tam právem. To první místo si zasloužíš,“ uvedla jedna ze sledujících.„Krásný singl a ještě krásnější poselství,“ zaznělo v další reakci. „Je to totální pecka,“ nešetřila chválou další uživatelka. Někteří lidé pak označili píseň za „dokonalou“ či „skvělou“.Nutno podotknout, že tento její nový singl je zaměřen na pozitivní vnímání sebe samých a svého těla. „Moje tělo prošlo psychicky obtížnou cestou. Teprve poté, co mediální kyberšikana převzala kontrolu nad emocionálním jídlem a podvědomě začala získávat vrstvu, která měla chránit tento křehký vnitřek před útokem zvenčí. Dnes si vážím svého těla, získala jsem k němu velký obdiv prostřednictvím těhotenství, které na něm také zanechalo stopy. Já jsem Ewa a tohle je moje tělo,“ řekla dříve v krátkém videu.V samotném klipu jsou tak k vidění dívky a ženy, které měly popáleniny, jizvy či díru v hlavě. S kůží na trh šla i samotná zpěvačka, který ukázala strie.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se roku 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Mezi její známé písně patří Měls mě vůbec rád, Boží mlejny melou, Maska, Na ostří nože či Všechno nebo nic.

