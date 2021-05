https://cz.sputniknews.com/20210526/obyvatelum-uhelne-nestaci-polske-kompenzace-zadaji-aby-se-dul-turow-nerozsiroval-k-ceske-hranici--14626495.html

Obyvatelům Uhelné nestačí polské kompenzace, žádají, aby se Důl Turów nerozšiřoval k české hranici

Dopis Sousedského spolku Uhelná je reakcí na informace, že Česko jedná o uzavření dohody s Polskem. Agentura PAP dříve s odvoláním na polského premiéra Mateusze Morawieckého uvedla, že Polsko a Česká republika jsou blízko k dosažení dohody o uhelném dolu Turów.„Tato dohoda zejména předpokládá víceleté projekty s účastí polské strany ve výši 45 milionů eur - financování těchto projektů polskou stranou,“ řekl Morawiecki. „V důsledku realizace tohoto plánu můžeme říci, že celá záležitost bude uzavřena a elektrárna a důl Turów budou i nadále fungovat bez překážek.“Obyvatelům se tato situace ale nelíbí.Obyvatelé příhraničí se obávají ztráty pitné vody, hluku a zvýšené prašnosti. Negativní dopady na české území potvrzují i měření. Kauza Dolu TurówKoncem února podala Česká republika stížnost na Polsko kvůli rozšíření uhelného dolu a obvinila Varšavu z dramatického snížení hladiny podzemních vod v příhraničních oblastech České republiky. Dne 21. května soud EU vyhověl žalobě České republiky a nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo těžbu v dole Turów v Bogatyni (Dolnoslezské vojvodství), dokud nebude podstata problému vyřešena. Zákaz těžby bude podle soudu platit až do vynesení konečného rozsudku v tomto sporu. Proti rozhodnutí se vzápětí ohradili polský premiér Morawiecki i společnost PGE, která důl vlastní. Pokud by polské úřady verdikt soudu nerespektovaly, může soud na žádost Evropské komise vyměřit zemi vysoké pokuty.V pondělí polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že Polsko bude jednat s Českou republikou o dalším osudu hnědouhelného dolu Turów, těžbu uhlí ale nezastaví, a to i navzdory rozhodnutí Soudního dvora EU.S Dolem Turów je spojeno 4–7 % výroby elektřiny v Polsku. Uzavření dolu by znamenalo propuštění 5 000 pracovníků a ztrátu pro polskou ekonomiku ve výši 13,5 miliardy zlotých (přibližně 3,75 miliardy dolarů).

