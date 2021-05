https://cz.sputniknews.com/20210526/ockovat-se-nyni-mohou-osoby-nad-30-let-v-dohlednu-je-i-ockovani-deti-14622956.html

Očkovat se nyní mohou osoby nad 30 let. V dohlednu je i očkování dětí

Očkovat se nyní mohou osoby nad 30 let. V dohlednu je i očkování dětí

V noci z úterý na středu startovala registrace k očkování proti covidu-19 také pro osoby ve věku nad třicet let. Od tohoto pondělí se mohly registrovat také... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-26T10:42+0200

2021-05-26T10:42+0200

2021-05-26T10:42+0200

česko

covid-19 v česku. situace na přelomu jara a léta

očkování

vakcína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/13/12946663_0:105:3069:1831_1920x0_80_0_0_bbfa0c127a7c2cfc67ea958c14b05a52.jpg

O půlnoci z úterý na středu startovala registrace na očkování pro věkovou kategorii 30 až 34 let. Podle informací, které lidé sdíleli na sociálních sítích, však bylo možné se přihlásit již hodinu před půlnocí. Zmiňme, že od začátku očkování bylo v České republice aplikováno více než 4,7 milionu dávek vakcín. Premiér Andrej Babiš po jednání summitu Evropské unie v Bruselu, které proběhlo v úterý, uvedl, že věková kategorie osob starších 16 let by se mohla začít hlásit k očkování na začátku června. Děti od 12 do 15 let by se mohly také začít očkovat v nejbližších týdnech, záleží to však na tom, kdy pro ně budou dostupné vhodné vakcíny. Dodal, že děti by mohly být očkovány v očkovacích centrech i ve školách. Národní očkovací centrum, které spravuje Ústřední vojenská nemocnice v Praze, má podle mluvčí vojenské nemocnice Jitky Zinky denně přihlášeno přibližně 4,5 tisíce zájemců o očkování. Mluvčí dále uvedla, že od 3. května, kdy centrum začínalo, u nich bylo dosud naočkováno přes 75 tisíc. Očkovací centrum mělo smlouvu s provozovateli O2 Universum, kde se centrum nachází, uzavřenou do konce července, smlouva však bude prodloužena minimálně do 12. září. Podle slov mluvčí, kdyby poté došlo k takové situaci, že by nebylo možné využívat prostory v O2, je připraveno několik dalších variant. Covid pasyNa podobě covid pasů se již minulý týden dohodly členské státy EU. Fungovat by nejspíš měly začátkem července.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19 v česku. situace na přelomu jara a léta, očkování, vakcína