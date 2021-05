Polsko vysvětlilo, proč se stroj Belavia muset otočit

https://cz.sputniknews.com/20210526/polsko-vysvetlilo-proc-se-stroj-belavia-muset-otocit-14628675.html

Podle slov zdroje agentury, Francie zablokovala průlet pro všechny běloruské stroje.„Posádce bylo sděleno, že můžou mít problémy při průletu přes vzdušný prostor Francie a oni nyní řeší, co dál dělat,“ řekl Lukaševič.Let Belavia z Minsku do Barcelony měl přistát ve španělském městě v 16:15, nevstoupil ovšem do vzdušného prostoru Polska. Letoun udělal několik kruhů v nebi u hranic s Polskem a následně se vrátil na letiště startu.Jak dříve informovala tisková služba letecké společnosti, francouzský regulátor zrušil letový plán letu tři minuty před vzletem stroje s 54 lidmi na palubě, ale neinformoval o tom běloruskou stranu. Velitel stroje se informaci dozvěděl v době, kdy už nabíral výšku.„Pokusy o změnu trasy při jednání s Řízením letového provozu Marseille nevedlo ke kladnému výsledku. Letoun vyčkával ve vzduchu okolo dvou hodin a následně se vrátil do Minsku,“ uvedla Belavia.Evropská unieLídři Evropské unie v pondělí na základě jednání rozhodli o zákazu letů běloruských letounů ve vzdušném prostoru EU. Svým vlastním leteckým společnostem doporučili vyhýbat se vzdušnému prostoru nad Běloruskem. Na dnešní tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu ministr zahraničí Jakub Kulhánek a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedli, že bude až do ukončení vyšetřování na území ČR pozastaven provoz společnosti Belavia.

