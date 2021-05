https://cz.sputniknews.com/20210526/reakce-na-zadrzeni-beloruskeho-blogera-cesko-pozastavi-provoz-spolecnosti-belavia-14622691.html

Reakce na zadržení běloruského blogera: Česko pozastaví provoz společnosti Belavia

Reakce na zadržení běloruského blogera: Česko pozastaví provoz společnosti Belavia

Na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu ministr zahraničí Jakub Kulhánek a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedli, jaká opatření... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-26T10:14+0200

2021-05-26T10:14+0200

2021-05-26T10:17+0200

belavia

civilní letectví

opozice

bělorusko

česko

jakub kulhánek

karel havlíček

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/14226056_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_4bfd5b30a0ee77a3b11e64b47eee16b6.jpg

„V reakci na vynucené přistání Ryanairu (…) rozhodla Bezpečnostní rada státu, že pozastavujeme provoz Belavia na území České republiky,“ uvedl Havlíček s tím, že poslední let proběhne dnes.Provoz bude pozastaven do vyšetření incidentu se zmíněným letem Ryanair, dodal.Následně si vzal slovo ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek, který uvedl, že mimo to se pracuje i na sankcích vůči běloruským právnickým a fyzickým osobám.„Zaprvé, my plně podporujeme Evropskou komisi, která nyní připravuje seznam sankčních opatření vůči vybraným fyzickým a právnickým osobám,“ prohlásil Kulhánek.„Dále budeme (…) požadovat okamžité propuštění jak blogera, tak jeho partnerky,“ řekl.„Dále budeme požadovat vyšetření tohoto incidentu ze strany ICAO,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zahraničí.„V neposlední řadě v rámci NATO se naši diplomaté podílejí na přípravě společného prohlášení, které by mělo odsoudit běloruský režim,“ dodal Jakub Kulhánek.Podle slov Havlíčka, který odpovídal na otázky novinářů, budou případně k dispozici náhradní autobusové spoje, které by měly zajistit přepravu pasažérů, kteří mají letenky společnosti Belavia a nebudou mít možnost využít jiný způsob dopravy.Roman ProtasevičLetadlo společnosti Ryanair, které letělo 23. května z Athén do Vilniusu, přistálo nouzově na letišti v Minsku kvůli zprávě o bombě na palubě. Běloruští ochránci lidských práv oznámili, že tímto letadlem cestoval Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který byl v Bělorusku uznán za extremistický. Při pasové kontrole na minském letišti byl Protasevič zadržen. Bylo s ním zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizování hromadných nepokojů. Protasevičovi hrozí až patnáct let vězení.Zadržení blogera vyvolalo kritiku ze strany Západu, a to navzdory skutečnosti, že k nouzovému přistání letadel docházelo i v minulosti. Nejskandálnějším případem bylo nucené přistání letadla bolivijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly zvěsti o tom, že se na jeho palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který je v USA obviňován z prozrazení státního tajemství. Snowdena v letadle nenašli, letoun následně pokračoval v cestě.

https://cz.sputniknews.com/20210526/zprava-o-bombe-na-palube-letounu-ryanair-prisla-ze-svycarska-14622482.html

karlo Jste sasci a poskokove zapadu 183

K.K. Ukazujeme se jako pevná hráz americké demokracie. Tím je vidět, že vůbec nejsme samostatný stát, se samostatně se rozhodujícími politiky ku prospěchu občanů. Některá z tajných služeb USA vysvětluje našim pánům politikům co kdy dělat. A tito se snaží. Někdy až moc, až jsou "spojencům" na obtíž. Pak jsou odstraněni a namísto nich přichází další na řadu. Stačí se dívat. 179

4

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belavia, civilní letectví, opozice, bělorusko, jakub kulhánek, karel havlíček