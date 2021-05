https://cz.sputniknews.com/20210526/rusko-vyviji-lehkou-stihacku-pate-generace-14628155.html

Rusko vyvíjí lehkou stíhačku páté generace

Rusko vyvíjí lehkou stíhačku páté generace

Ruská společnost Suchoj vyvíjí první lehkou stíhačku páté generace s jedním motorem, řekl pro Sputnik zdroj v leteckém průmyslu. Mají být použity nejnovější... 26.05.2021, Sputnik Česká republika

„Při vytváření letounu se plánuje široce využít zkušenosti, které byly získány v rámci vývoje Su-57, včetně nejnovějšího motoru „izdělije 30“, pokrytí pohlcujícího radiové vlny, palubní radioelektronické vybavení a zbraňových systémů,“ uvedl zdroj.Moderní ruské stíhačky, včetně samotného stroje Su-57, jsou vybaveny dvěma motory.Podle slov zdroje má mít nový stroj standardní vzletovou hmotnost ne více než 18 tun, maximální rychlost přitom má překonávat dva machy. Poměr tahu ke hmotnosti stroje má být nejméně 1. Paralelně se počítá se sníženou radiolokační viditelností, vysokou manévrovatelností a schopností krátkého vzletu a přistání.„Z hlediska konstrukce má mít jednu šachtu pro sání vzduchu pod trupem, jako to mají mnohé moderní jednomotorové stroje,“ dodal zdroj a zmínil, že na etapě konstrukce stroje se může používat motor Al-31FN série 3 a 4. Ve světě jsou jednomotorové stíhačky poměrně populární. Nejznámější je americký stroj F-16, dále rovněž americký stroj F-35, který provázejí velké technické potíže. Dalším jednomotorovým strojem je JAS-39, který používá i česká armáda. Ta jím nahradila rovněž jednomotorový stroj Mig-21. Ještě jedním populárním jednomotorovým strojem je čínská stíhačka J-10. Jednomotorovost strojů citelně snižuje náklady na provoz a obsluhu strojů. Je to ovšem vykoupeno snížením spolehlivosti a omezením maximální bojové nosnosti, což snižuje celkový bojový potenciál.F-16Americké stroje F-16 se rozhodla nakoupit slovenská armáda, aby jimi nahradila dosluhující stroje Mig-29, které používá od rozpadu Československa. Celkově by Slováci měli získat 14 kusů těchto strojů.Česká republika má do roku 2027 pronajaté švédské stroje JAS-39 Gripen. Otázku, zdali bude v jejich používání pokračovat, nebo zdali sáhne po alternativě, bude muset vláda země řešit v nejbližších letech.

