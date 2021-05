https://cz.sputniknews.com/20210526/slovenska-policie-zadrzela-skupinu-migrantu-z-afghanistanu-14626074.html

Slovenská policie zadržela skupinu migrantů z Afghánistánu

Policie Slovenské republiky informovala, že zadržela skupinu migrantů, které se podařilo nepozorovaně překročit hranice celkem osmi států.

„Cizinecká policie v Nových zámcích získala informace, že ve Štůrově na Tovární ulici se nacházejí nelegální migranti. Objevil je řidič kamionu, z něhož se chystal vykládat zboží, když otevřel nákladní prostor,“ uvedla slovenská policie na svých sociálních sítích.Slovenští strážci pořádku upřesnili, že se jedná o šest nelegálních migrantů původem z Afghánistánu. Na území Slovenska dorazili v návěsu bulharského kamionu, do něhož se dostali pomocí převaděče na území Rumunska.„Policisté je přivedli na oddělení, kde během úkonů zjistili, že se jedná o jednoho dospělého a pět dorostenců bez doprovodu,“ píší policisté s tím, že na základě toho kontaktovali úřad pro záležitosti rodiny a sociálních věcí.„Z domovské země vycestovali kvůli špatným životním podmínkám a občanské válce. Jejich cílovou zemí bylo Německo,“ uvedli slovenští policisté.MigraceNa konci minulého pracovního týdne jsme informovali o vyostřující se situaci ve Španělsku, kde se do země pokoušely vstoupit stovky Maročanů. Během čtvrtku a pátku se pokusily dostat na území španělského autonomního města Melilla na pobřeží Středozemního moře.Několik skupin nelegálních migrantů pokusilo překonat plot na hranicích a dostat se na španělské území. Podle španělského ministra vnitra Fernanda Grande-Marlasky se na území Melilly podařilo dostat asi 30 lidem.Evropská komise na pozadí současné migrační krize na hranicích španělské exklávy Ceuta v severní Africe varovala marocké orgány, že nedostatečná ostražitost v Gibraltarském průlivu by mohla zpochybnit mnohamilionovou finanční pomoc evropských zemí, uvedl list Pais s odvoláním na zdroj.Bylo informováno, že Evropská komise naváže diplomatické kontakty s Rabatem, aby zpomalila vstup migrantů, a zároveň varuje, že nová epizoda, jako byla ta, která se odehrála v Ceutě, nejen sníží úroveň pomoci, ale může také zpochybnit privilegovaný postoj, který učinil Maroko jedním z největších příjemců pomoci výměnou za zablokování migračního toku. Zároveň, jak uvedl zdroj, Brusel nabídl Španělsku pomoc na všech úrovních a uvítal „rychlou a účinnou reakci“ španělských orgánů.

